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﻿ பொதுபாதை தகராறு 4 பேர் மீது வழக்கு

﻿ பொதுபாதை தகராறு 4 பேர் மீது வழக்கு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:13 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:13 AM

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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த சித்தலுாரைச் சேர்ந்தவர் ஆலன், 45; அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அய்யாசாமி, 49; பொதுபாதை பிரச்னை தொடர்பாக இருவருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்தது.

இதில் ஆத்திரமடைந்த அய்யாசாமி மற்றும் அவரது மகன்கள் சரவணன், 25; மகேந்திரன், 23; தனசேகர், 20; ஆகியோர் ஆலனை தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.

ஆலன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் வரஞ்சரம் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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