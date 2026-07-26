/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ பொதுபாதை தகராறு 4 பேர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:13 AM
அ நிறம் | அளவு
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த சித்தலுாரைச் சேர்ந்தவர் ஆலன், 45; அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அய்யாசாமி, 49; பொதுபாதை பிரச்னை தொடர்பாக இருவருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்தது.
இதில் ஆத்திரமடைந்த அய்யாசாமி மற்றும் அவரது மகன்கள் சரவணன், 25; மகேந்திரன், 23; தனசேகர், 20; ஆகியோர் ஆலனை தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.
ஆலன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் வரஞ்சரம் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.