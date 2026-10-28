/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/பெண்ணை திட்டியவர் மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 28, 2026 07:19 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:19 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் வெளிநாட்டிற்கு அனுப்புவது தொடர்பாக ஏற்பட்ட பிரச்னையில் பெண்ணைத் திட்டியவர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்தவர் மதன்கோபால் மனைவி சுபஸ்ரீ, 41; இவர், தனது கணவரை வெளிநாட்டிற்கு அனுப்ப விசா எடுக்கும் பணிக்காக உறவினர் சரத்குமார், 30; என்பவரிடம் 4 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துள்ளார்.
பணம் கொடுத்து ஒரு ஆண்டாகியும் மதன்கோபாலை வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பவில்லை.
கடந்த 25ம் தேதி பணத்தை திரும்ப தருமாறு சுபஸ்ரீ கேட்டுள்ளார். இதனால், ஆத்திரமடைந்த சரத்குமார் அவரை திட்டி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.
சுபஸ்ரீ அளித்த புகாரின் பேரில் சரத்குமார் மீது, கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.