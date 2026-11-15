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வீட்டின் கதவை உடைத்து பணம், நகை கொள்ளை

வீட்டின் கதவை உடைத்து பணம், நகை கொள்ளை

UPDATED : நவ 14, 2026 05:12 PM

ADDED : நவ 14, 2026 05:10 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 05:12 PM ADDED : நவ 14, 2026 05:10 PM

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ரிஷிவந்தியம்: அரியலுாரில் பூட்டிய வீட்டின் கதவை உடைத்து பீரோவில் இருந்த 2 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் வெள்ளி நகைகளை கொள்ளையடித்துச் சென்ற நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

வாணாபுரம் அடுத்த அரியலுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜெயபாலன், 72; இவரது மனைவி காமாட்சி. இவருக்கு நுரையீரல் பிரச்னை இருப்பதால் கடந்த 2ம் தேதி தனது வீட்டை பூட்டி விட்டு சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சென்றார்.

மருத்துவமவனையில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளித்ததால் ஜெயபாலன் வீட்டிற்கு வரவில்லை. இந்நிலையில், அரியலுாரில் உள்ள உறவினர் இறந்ததால் துக்க நிகழ்வில் பங்கேற்க ஜெயபாலன் நேற்று அதிகாலை 3:00 மணியளவில் வந்தார். பின், தனது வீட்டிற்கு சென்ற போது, முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டு உள்ளே பீரோவில் இருந்த 2 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் 600 கிராம் வெள்ளி கொலுசுகள் மற்றும் அரைஞான்கயிறு ஆகியவை திருடுபோனது தெரிந்தது.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், பகண்டைகூட்ரோடு போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, வீடு புகுந்து கொள்ளையடித்துச் சென்ற மர்ம நபர்களைத் தேடி வருகின்றனர்.

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