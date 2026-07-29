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அரகண்டநல்லுார் அம்மன் கோவில்களில் சாகை வார்த்தல்
அரகண்டநல்லுார் அம்மன் கோவில்களில் சாகை வார்த்தல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:03 AM
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திருக்கோவிலுார்: அரகண்டநல்லுார் புத்துமாரியம்மன் கோவிலில் சாக்கை வார்த்தலை முன்னிட்டு அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.
அரகண்டநல்லுார், கொட்டாமேடு, தென்பெண்ணை ஆற்றையொட்டி உள்ள புத்து மாரியம்மன் மற்றும் மார்க்கெட் கமிட்டி வளாகத்தில் உள்ள முத்து மாரியம்மன் கோவில்களில் ஆண்டு பெருவிழா கடந்த 21ம் தேதி காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்கியது.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக நேற்று காலை 11:00 மணிக்கு தென்பெண்ணை ஆற்றில் இருந்து சக்தி கரகம் புறப்பாடு நடந்தது. பக்தர்கள் கூழ் குடம் எடுத்து வந்து முத்து மாரியம்மனுக்கு படையலிட்டனர். தொடர்ந்து, புத்து மாரியம்மனுக்கு மகா தீபாராதனை நடந்தது.
இரவு அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் வீதியுலா நடந்தது. இன்று மஞ்சள் நீராட்டு விழா நடக்கிறது.