சாத்தனுார் அணையில் மத்திய நீர் ஆணைய பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டு குழுவினர் ஆய்வு
சாத்தனுார் அணையில் மத்திய நீர் ஆணைய பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டு குழுவினர் ஆய்வு
UPDATED : நவ 05, 2026 11:44 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:33 PM
திருக்கோவிலுார்: தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சாத்தனுார் அணையை, மத்திய அணை பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டு குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர்.
தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள சாத்தனுார் அணையில் விரிவான அணை பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டு உயர்நிலை நிபுணர் குழுவினர், உள்ளூர் களப் பொறியியல் குழுவினருடன் இணைந்து மத்திய நீர் ஆணையத்தின் முன்னாள் தலைவரான பஜாஜ் தலைமையிலான குழுவினர் அணையின் நீண்டகால கட்டமைப்பு உறுதித்தன்மை, செயல்பாட்டுத் திறன் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை உறுதி செய்யும் நோக்கில் அணையின் பிரதானப் பகுதி, மதகுகள், நீரியல்-இயந்திரவியல் கூறுகள் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த பிற கட்டமைப்புகளைத் ஆய்வு செய்து, அணையின் செயல்பாட்டுப் பதிவேடுகள் மற்றும் வரலாற்றுத் தரவுகளை பார்வையிட்டனர்.
இந்திய புவியியல் ஆய்வு மைய முன்னாள் துணை இயக்குனர் ஜெனரல் சீனிவாசன், ஓய்வு பெற்ற நீரியல் நிபுணர் பத்மநாபன், வடிவமைப்பு நிபுணர் செல்வம், திருவண்ணாமலை பெண்ணைஆறு வடி நீல வட்ட நீர்வளத்துறை கண்காணிப்பு பொறியாளர் தமிழ்ச்செல்வன் இதில் பங்கேற்றனர்.
ஆய்வின் போது நீர்வளத்துறை செயற்பொறியாளர் அறிவழகன் உதவி செயற்பொறியாளர் ராஜாராமன் உதவி பொறியாளர் சந்தோஷ் உடன் இருந்தனர்.