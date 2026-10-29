சேலத்தில் மாநில அளவிலான தடகள போட்டி: மாணவர்களை சி.இ.ஓ., வழியனுப்பி வைப்பு
சேலத்தில் மாநில அளவிலான தடகள போட்டி: மாணவர்களை சி.இ.ஓ., வழியனுப்பி வைப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:24 PM
கள்ளக்குறிச்சி: சேலம் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் மாநில அளவிலான தடகள விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்க உள்ள மாணவ, மாணவிகள் 70 பேரை மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் வாழ்த்தி வழி அனுப்பி வைத்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அளவில் 14, 17, 19 வயதுக்குட்பட்ட பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கான தடகள விளையாட்டுப் போட்டிகள் கடந்த 7ம் தேதி உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த எடைக்கல் ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா குருகுலத்தில் நடந்தது.
மாவட்ட அளவில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த மாணவர்களுக்கு பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
மேலும் போட்டியில் முதல் 2 இடங்களைப் பிடித்த 70 மாணவ, மாணவிகள் மாநில அளவிலான போட்டிக்கு தகுதி பெற்றனர்.
தொடர்ந்து, சேலம் பெரியார் பல்கலைக் கழகத்தில் நடந்த மாநில அளவிலான தடகள விளையாட்டு போட்டிகள் நேற்று துவங்கியது.
அதில் 100, 200, 400, 800, 1,500, 3,000 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயம், நீளம் தாண்டுதல், உயரம் தாண்டுதல், குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதல், ஈட்டி எறிதல், தொடர் ஓட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தடகள போட்டிகள் நடக்கிறது.
இப்போட்டிகளில் பங்கேற்க சென்ற கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட மாணவர்களை சி.இ.ஓ., கார்த்திகா வாழ்த்தி வழி அனுப்பி வைத்தார்.
மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் மோகன்செல்வம், உடற்கல்வி இயக்குநர் சரவணன், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் எட்வின் ராஜ்குமார், பாலகுரு ஆகியோர் மாணவர்களை ஒருங்கிணைத்து அழைத்துச் சென்றனர்.