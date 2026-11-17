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ஆட்சி மொழி பயிலரங்கத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ்
ஆட்சி மொழி பயிலரங்கத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ்
UPDATED : நவ 14, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:10 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தமிழ் வளர்ச்சி துறை சார்பில் ஆட்சி மொழி பயிலரங்கம் மற்றம் கருத்தரங்கம் நடந்தது.
நிகழ்ச்சியில், தொன்மையான, இனிமையான தமிழ் மொழியை வளரச் செய்ய வேண்டும். அரசு பணியாளர்கள் அன்றாட அலுவலக பயன்பாட்டில் இதனை செயல்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து செந்தில்முருகன், கலைமணி, கிருஷ்ணலீலா, லட்சுமிபதி, சுந்தரேஸ்வரன், ரவிக்குமார் ஆகியோர் தலைப்புகளில் பயிற்சி அளித்தனர். பங்கேற்ற 100க்கும் மேற்பட்ட அரசு பணியாளர்களுக்கு கலெக்டர் பத்மஜா சான்றிதழ் வழங்கினார்.
தொடர்ந்து 2025ம் ஆண்டின் தமிழ்ச்செம்மல் விருதாளர் சாந்தகுமார் கவுரவிக்கப்பட்டார். கூட்டத்தில் தமிழ் வளர்ச்சித் துறை உதவி இயக்குநர் அருட்செல்வி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.