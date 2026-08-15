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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/﻿ காசோலையில் நீதிபதி போல போலியாக கையெழுத்திட்டு ரூ.38.79 லட்சம் மோசடி; முன்னாள் உதவி தலைமை பதிவாளருக்கு 37 ஆண்டு சிறை

﻿ காசோலையில் நீதிபதி போல போலியாக கையெழுத்திட்டு ரூ.38.79 லட்சம் மோசடி; முன்னாள் உதவி தலைமை பதிவாளருக்கு 37 ஆண்டு சிறை

﻿ காசோலையில் நீதிபதி போல போலியாக கையெழுத்திட்டு ரூ.38.79 லட்சம் மோசடி; முன்னாள் உதவி தலைமை பதிவாளருக்கு 37 ஆண்டு சிறை

ADDED : ஆக 14, 2026 11:32 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 11:32 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: நீதிமன்ற காசோலையில், நீதிபதி கையெழுத்தை போலியாக போட்டு, 38.79 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த, முன்னாள் சார்பு நீதிமன்ற உதவி பதிவாளர் அறிவுச்செல்வி, 57, என்பவருக்கு 37 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

கள்ளக்குறிச்சியை சேர்ந்த அறிவுச்செல்வி, 2008 -- 2015 வரை, கள்ளக்குறிச்சி சார்பு நீதிமன்ற உதவி பதிவாளராக பணிபுரிந்த போது, வாகன விபத்து இழப்பீடு உட்பட பல்வேறு வழக்குகளில், பல லட்சம் ரூபாய்க்கு நீதிமன்ற காசோலை வழங்கப்பட்டது.

காசோலைகளில் இருந்த கையெழுத்து சந்தேகிக்கும்படி இருந்தது. அப்போதைய நீதிபதி சுரேஷ் தகவலின்படி, சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவில், காசோலைகள், பணபரிவர்த்தனைகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.

இதில், சந்தேகிக்கும் வகையில் இருந்த ஆவண பதிவுகளில் இருந்த கையெழுத்தும், வழக்கில் தொடர்புடைய நீதிபதிகள், மனுதாரர்கள், தலைமை பதிவாளர்கள் மற்றும் மனுதாரரின் வழக்கறிஞர்களின் மாதிரி கையெழுத்தும் ஆய்வுக்காக சென்னை தடய அறிவியல் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன.

இதில், கையெழுத்து வேறுபட்டு இருந்தது உறுதியானது. காசோலையில் இருந்த கையெழுத்தை, உதவி பதிவாளராக பணிபுரிந்த அறிவுச்செல்வி போலியாக போட்டு, 38 லட்சத்து, 79,982 ரூபாய் கையாடல் செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதுதொடர்பாக, அறிவுச்செல்வி, அவரது மகன் வரதராஜன், 36, அரியலுார் தமிழரசன், 41, திருப்பூர் செந்தில்குமார், 45, ஆகிய நான்கு பேர் மீது விழுப்புரம் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.

இவ்வழக்கில், அறிவுச்செல்விக்கு 37 ஆண்டு சிறை, 31,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து, கள்ளக்குறிச்சி தலைமை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி செந்தில்குமார் ராஜவேல் தீர்ப்பளித்தார். வரதராஜன், தமிழரசன் ஆகியோருக்கு தலா 22 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, 12,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. செந்தில்குமார் விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

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