சின்னசேலம் ஒன்றிய கூட்டம்

UPDATED : அக் 16, 2026 03:17 PM
ADDED : அக் 16, 2026 03:14 PM
கள்ளக்குறிச்சி: சின்னசேலம் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் நடந்த ஒன்றிய கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு சேர்மன் சத்தியமூர்த்தி தலைமை தாங்கினார். துணைச் சேர்மன் அன்பு மணிமாறன், பி.டி.ஓ.,க்கள் மோகன்குமார், அந்தோணியம்மாள் முன்னிலை வகித்தனர். மேலாளர் ஜெயசுதா வரவேற்றார். சிறப்பு அழைப்பாளர் வசந்தம் கார்த்திகேயன் எம்.எல்.ஏ., பங்கேற்று பேசுகையில், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சின்னசேலம் ஒன்றியத்தில் உள்ள கிராமங்களின் வளர்ச்சி திட்ட பணிக்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்த தமிழக அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்தும், மகளிர் விலையில்லா பஸ் பயணம், மகளிர் உரிமைத்தொகை, புதமைப்பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம் என பல்வேறு பயனுள்ள திட்டங்களை அமல்படுத்திய முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கும் நன்றி தெரிவித்தும் பேசினார்.
தொடர்ந்து, முன்னாள் முதல்வர்கள் மற்றும் ஒன்றிய சேர்மன்களின் புகைப்படத்தை கூட்ட அரங்கில் வைக்க வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
மேலும், தற்போதைய ஊராட்சி தலைவர்கள் மற்றும் ஒன்றிய கவுன்சிலர்களின் பெயர் அடங்கிய கல்வெட்டுகள் திறக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில், நகர மன்ற தலைவர் சுப்ராயலு உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.