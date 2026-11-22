‘சரக்கு’ பாட்டிலில் ‘பங்கஸ்’ குடிமகன்கள் அதிர்ச்சி
‘சரக்கு’ பாட்டிலில் ‘பங்கஸ்’ குடிமகன்கள் அதிர்ச்சி
UPDATED : நவ 21, 2026 06:21 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:16 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி டாஸ்மாக் கடையில் வாங்கிய குவார்ட்டர் பாட்டிலுக்குள் பங்கஸ் படிந்திருப்பதைப் பார்த்த குடிமகன்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி, விநாயகா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வருண்குமார், 48; இவர் கச்சிராயபாளையம் சாலையில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் (கடை எண்.11432) குவாார்ட்டர் பிரிகேடியர் பிராந்தி மது பாட்டில் வாங்கினார்.
அந்த பாட்டிலை வாங்கி பார்த்தபோது அடியில் பங்கஸ் தேங்கியிருப்பதைப் பார்த்ததும் அதிர்ச்சியடைந்தார்.
உடன், டாஸ்மாக் விற்பனையாளரிடம் சென்று முறையிட்டுள்ளார். அதற்கு பதில், வேறு மதுபாட்டில் தருகிறோம். வாங்கிச் செல்லுங்கள் என கூறியுள்ளனர்.
இதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த வருண்குமார், விற்பனையாளரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். இதனால், அங்கு பரபரப்பு நிலவியது.
மது பாட்டிலில் பங்கஸ் கிடந்தது குடிமகன்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.