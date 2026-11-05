நாயனுாரில் சிட்கோ தோழிற் பேட்டை காணொளி வாயிலாக முதல்வர் திறப்பு
நாயனுாரில் சிட்கோ தோழிற் பேட்டை காணொளி வாயிலாக முதல்வர் திறப்பு
ADDED : நவ 04, 2026 04:42 PM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அடுத்த நாயனுாரில் அமைக்கப்பட்ட சிட்கோ தொழிற் பேட்டையை முதல்வர் விஜய் சென்னை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து திறந்து வைத்ததை அடுத்து கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரகுமான், எம்.எல்.ஏ., பழனிச்சாமி குத்துவிளக்கேற்றி வைத்தனர்.
திருக்கோவிலுார் தொகுதி நாயனுாரில் கடந்த தி.மு.க., ஆட்சி காலத்தில் சிட்கோ தொழில்பேட்டைக்கு இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அதற்கான பணிகள் துவங்கப்பட்டது. இன்று (நவ.,4) குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை சார்பில் அதற்கான திறப்பு விழா நடந்தது. சென்னை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து முதல்வர் விஜய் காணொளி காட்சி வாயிலாக தொழிற்பேட்டையை திறந்து வைத்தார்.
இதனை அடுத்து தொழிற்பேட்டை வளாகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் எம்.எல்.ஏ., பழனிச்சாமி முன்னிலை வகித்தார். கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரகுமான் தலைமை தாங்கி குத்துவிளக்கேற்றி பேசியதாவது.
கிராமப்புற இளைஞர்கள், பெண்கள் வேலை வாய்ப்பு பெற்று பொருளாதாரத்தில் முன்னேறியவர்களாக உயர்த்தவே இன்று 5.67 கோடி மதிப்பீட்டில் சிட்கோ தொழிற்ப்பேட்டை திறந்து வைக்கப் பட்டுள்ளதுது. இத்தொழிற் பேட்டையின் மொத்த பரப்பளவு 29.44 ஏக்கர். 105 மனைகள், 50 தொழில் மனைகள், 45 சிறு தொழில் மனைகள் என பல்வேறு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கு புதிய உத்வேகம் ஏற்படும் இவ்வாறு கலெக்டர் பேசினார். மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளர் அருள், சிட்கோ கிளை மேலாளர் முகமதா பேகம் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர்.