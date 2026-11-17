குழந்தை, கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறையை ஒழிக்க அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு
குழந்தை, கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறையை ஒழிக்க அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு
UPDATED : நவ 13, 2026 06:10 PM
ADDED : நவ 13, 2026 06:04 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் குழந்தை தொழிலாளர் மற்றும் கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறையை ஒழிக்க தொடர் ஆய்வு பணிகள் மேற்கொள்ள அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட தொழிலாளர் நலத்துறை சார்பில் கொத்தடிமைத் தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்த மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் நடந்தது.
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, கலெக்டர் பத்மஜா தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில் குழந்தை மற்றும் வளரிளம் பருவ தொழிலாளர் முறையை தடுத்தல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல் தொடர்பாக ஆய்வு குறித்து உறுப்பினர்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது. கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள், உணவு நிறுவனங்கள், மோட்டார் போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் மற்றும் இதர தொழில் இடங்களில் குழந்தை தொழிலாளர்கள் அல்லது கொத்தடிமையாக பணியமர்த்தப்பட்டால் பணிக்கு அமர்த்தியோர் மீத கடும் சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மேலும் அனைத்து இடங்களில் தொடர்ந்து ஆய்வு மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. இதில் தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் (அமலாக்கம்) கவுரி உட்பட அலுவலர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.