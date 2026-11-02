மழைக் காலத்தில் குடிநீர், மின்சார சேவை தடையின்றி வழங்க கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்
மழைக் காலத்தில் குடிநீர், மின்சார சேவை தடையின்றி வழங்க கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்
UPDATED : அக் 28, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:36 PM
கள்ளக்குறிச்சி: வடகிழக்கு பருவமழைக் காலத்தில் குடிநீர், மின்சாரம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய சேவைகள் தடையின்றி கிடைக்கும் வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையொட்டி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், குடிநீர் பயன்பாடு மற்றும் மின் கட்டண நிலுவைத் தொகைகள் தொடர்பான ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் நடந்தது.
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, கலெக்டர் பத்மஜா தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில் பருவமழையை முன்னிட்டு அனைத்து துறைகளும் தங்களுக்குரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை துரிதமாக மேற்கொண்டு பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு, அத்தியாவசிய சேவைகளின் தடையற்ற செயல்பாட்டினை அலுவலர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
கிராம ஊராட்சி பகுதிகளில் பழுதடைந்த மின் கம்பங்கள், சாய்ந்த நிலையில் உள்ள மின் கம்பங்கள் மற்றும் பழுதடைந்த மின்மாற்றிகள் ஆகியவற்றை கண்டறிந்து, உடனடியாக சீரமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
குடிநீர், மின்சாரம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய சேவைகள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், அனைத்துத் துறை அலுவலர்களும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு கண்காணிப்பினை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
ஊரக வளர்ச்சித் துறை, தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம், மின்சார துறை அலுவலர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.