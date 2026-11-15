ஓவிய போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவர்களுக்கு கலெக்டர் பாராட்டு
ஓவிய போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவர்களுக்கு கலெக்டர் பாராட்டு
ADDED : நவ 14, 2026 04:57 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி குழந்தைகள் இல்லங்களில் நடந்த ஓவிய போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவர்களுக்கு கலெக்டர் சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டினார்.
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறை, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் சார்பில் கலெக்டர் பத்மஜா தலைமையில் குழந்தைகள் தின விழா கேக் வெட்டி கொண்டாடப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து இன்று (நவ.,14) மாவட்டத்தில் செயல்படும் குழந்தைகள் இல்லத்தில் தங்கியுள்ள குழந்தைகளுக்கு ஓவிய போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது.
அதில் சிறப்பு பெற்ற ஓவியங்களை பார்வையிட்ட கலெக்டர், வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு கேடயம், பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கினார்.
தொடர்ந்து குழந்தைகளின் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு கல்வியின் முக்கியத்துவம் குறித்து பேசிய கலெக்டர், அனைவரும் ஆர்வத்துடன் கல்வி கற்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் செல்வி, குழந்தைகள் நலக்குழு உறுப்பினர், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.