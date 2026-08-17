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ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் கிடங்கில் கலெக்டர் ஆய்வு
ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் கிடங்கில் கலெக்டர் ஆய்வு
ADDED : ஆக 14, 2026 04:13 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: தச்சூர் தமிழ்நாடு அரசு சேமிப்பு கிடங்கில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களை கலெக்டர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த தச்சூர் தமிழ்நாடு அரசு சேமிப்பு கிடங்கில் மின்னணு ஓட்டுப் பதிவு இயந்திரங்களான கன்ட்ரோல் யூனிட், பேலட் யூனிட் மற்றும் வி.வி.பாட்., ஆகியவை பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மின்னணு ஓட்டுப் பதிவு இயந்திரங்கள் பல்வேறு கால இடைவெளிகளில் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, சேமிப்பு கிடங்கில் உள்ள மின்னணு ஓட்டுப் பதிவு இயந்திரங்களை கலெக்டர் பத்மஜா நேற்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். ஆய்வின்போது தேர்தல் தாசில்தார் பரந்தாமன் உட்பட அரசு அலுவலர்கள் பலர் உடனிருந்தனர்.