/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் கலெக்டர் ஆய்வு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:38 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: தச்சூர் தமிழ்நாடு அரசு சேமிப்பு கிடங்கில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களை கலெக்டர் ஆய்வு செய்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த தச்சூர் தமிழ்நாடு அரசு சேமிப்பு கிடங்கில் கன்ட்ரோல் யூனிட், பேலட் யூனிட் மற்றும் வி.வி.பாட் உள்ளிட்ட மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் 3 மாதத்திற்கு ஒருமுறை ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, சேமிப்பு கிடங்கில் உள்ள மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களை கலெக்டர் பத்மஜா நேற்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். தேர்தல் தாசில்தார் பரந்தாமன் மற்றும் அரசு அலுவலர்கள், அனைத்து கட்சி பிரமுகர்கள் உடனிருந்தனர்.