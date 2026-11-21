டெங்கு காய்ச்சல் ஒழிப்பு பணி மேற்கொள்ள கலெக்டர் உத்தரவு
டெங்கு காய்ச்சல் ஒழிப்பு பணி மேற்கொள்ள கலெக்டர் உத்தரவு
UPDATED : நவ 20, 2026 05:48 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:46 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் டெங்கு காய்ச்சலைத் தடுக்கும் பொருட்டு குடியிருப்பு பகுதிகளில் கொசு ஒழிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள கலெக்டர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு மற்றும் ரேபிஸ் நோய்க்கு எதிரான முன் தொற்று தடுப்பூசி செயல்படுத்துதல் குறித்த சிறப்பு ஆய்வுக் கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு, கலெக்டர் பத்மஜா தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில் பருவமழையை முன்னிட்டு அனைத்து வட்டாரங்களிலும் கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் வீடு வீடாகச் சென்று கொசு உற்பத்தி ஆதாரங்களை அழிக்கும் பணிகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.
கொசு ஒழிப்பு புகை மருந்து அடிக்க வேண்டும். மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிகளை துாய்மைப்படுத்த வேண்டும். குடிநீர் குழாய் உடைப்பு மற்றும் நீர் கசிவுகளை உடனடியாக சரி செய்ய வேண்டும்.
மேலும் பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகள் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் தேவையற்ற டயர்கள் போன்றவற்றில் மழை நீர்தேங்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். காய்ச்சல் அறிகுறி தென்பட்டால் உடனடியாக அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், அரசு மருத்துவமனையை அணுகி உரிய பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை பெற்று கொள்ள வேண்டும்.
சுயமாக மருந்து சுட்கொள்வதைத் தவிர்த்து, மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி மட்டுமே சிகிச்சை பெற வேண்டும் என கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.
அதேபோல் நாய்கள் மூலம் பரவும் ரேபிஸ் நோயை ஒழிக்கும் பொருட்டு, மாவட்டத்தில் நகராட்சி, பேரூராட்சி மற்றும் ஊராட்சிகளில் பணிபுரியும் சுமார் 2,350 துாய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி இயக்குபவர்களுக்கு 3 தவணைகளாக ரேபிஸ் முன் தொற்று தடுப்பூசி செலுத்தப்பட உள்ளது.
கூட்டத்தில் மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் சித்திரசேனா, மகளிர் திட்ட இயக்குநர் லலிதா மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.