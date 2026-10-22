திருக்கோவிலுார் அரசு அலுவலகங்களில் கலெக்டர் பத்மஜா திடீர் ஆய்வு
திருக்கோவிலுார் அரசு அலுவலகங்களில் கலெக்டர் பத்மஜா திடீர் ஆய்வு
ADDED : அக் 21, 2026 07:41 PM
திருக்கோவிலுார்: 'உங்களைத் தேடி, உங்கள் ஊரில்' திட்டத்தின் கீழ் கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் பத்மஜா திருக்கோவிலுாரில் அனைத்து துறை தலைமை அலுவலகங்களையும் நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில் திட்டத்தின் கீழ் இன்று திருக்கோவிலுாரில் , கலெக்டர் பத்மஜா ஆய்வு செய்தார். திருக்கோவிலுாரில் உள்ள அரசு கலை அறிவியல் கல்லுாரி அரசு கால்நடை மருத்துவமனை, மகளிர் காவல் நிலையம், தாலுகா அலுவலகம், பொதுப்பணித்துறை அலுவலகம், சார்நிலை கருவூலம், கிளை சிறைச்சாலை, வட்ட வழங்கல் அலுவலகம், இ சேவை மையங்கள், தேர்தல் பிரிவு அலுவலகம், நியாய விலை கடைகள்.
ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், தீயணைப்பு நிலையம் மேலும் பள்ளிகள், அங்கன்வாடி மையங்கள், சமூக நீதி விடுதி உள்ளிட்ட அனைத்து துறை தலைமை அலுவலகங்களுக்கும் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் அனைத்து துறை அலுவலர்கள் கலந்து கொண்ட ஆய்வுக் கூட்டம் நடந்தது. இதில் மக்களுக்கான திட்டங்களை விரைந்து செயல்படுத்துவது, தேவையான திட்டங்கள், கண்டறியப்பட்ட குறைகளை நிவர்த்தி செய்வது குறித்து அதிகாரிகளுக்கு பத்மஜா அறிவுறுத்தினார்.
ஆய்வின்போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ஜீவா, திருக்கோவிலுார் சார் ஆட்சியர் கார்த்திக் ராஜா, மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குனர் ரமேஷ் குமார், தனித்துணை ஆட்சியர் சுமதி, கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப்பதிவாளர் முருகேசன் உள்ளிட்ட சம்பந்தப்பட்ட துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர்.