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﻿ கல்வராயன்மலை வளர்ச்சி திட்ட பணிகள் கலெக்டர் பத்மஜா ஆய்வு

﻿ கல்வராயன்மலை வளர்ச்சி திட்ட பணிகள் கலெக்டர் பத்மஜா ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:55 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:55 AM

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கச்சிராயபாளையம்: கல்வராயன்மலை ஒன்றியத்தில் நடந்துவரும் வளர்ச்சி திட்ட பணிகளை கலெக்டர் ஆய்வு செய்தார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், கல்வராயன்மலை தாலுகா அலுவலகத்தில் நடந்த பழங்குடியிருக்கான சிறப்பு முகாமினை கலெக்டர் பத்மஜா நேற்று ஆய்வு செய்தார்.

அப்போது, அரசு நலத்திட்டங்கள் பழங்குடியின மக்களை எளிதில் சென்றடையவும், தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களை ஒரே இடத்தில் பெற்று கொள்ளவும், இந்த சிறப்பு முகாம் பயனுள்ளதாக அமையும்.

எனவே இம்முகாமில் பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு விரைவில் தீர்வு காண சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.

தொடர்ந்து கொட்டப்புத்துார் கிராமத்தில் காளான் வளர்ப்பு பண்ணை ஆய்வு செய்து, பண்ணையின் செயல்பாடுகள் குறித்து கலெக்டர் கேட்டறிந்தார். தாழ்மதுார் கிராமத்தில் குடிநீர், மின்சாரம், சாலை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் குறித்தும், வெள்ளிமலை அரசு போக்குவரத்து கழக பணிமனையை ஆய்வு செய்தார்.

இன்னாடு கிராம தேசிய தோட்டக்கலை இயக்க திட்டத்தில் பயிரிடப்பட்டுள்ள மிளகு, காபி செடிகள், நொச்சிமேடு கிராமத்தில் வன உரிமை சான்று வழங்கப்பட்ட விவசாயி நிலத்தில் நுண்ணுயிர் பாசன திட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட சொட்டு நீர் பாசன திட்டத்தில் பராமரிக்கப்படும் செடிகளை கலெக்டர் ஆய்வு செய்தார்.

கரியாலுார் கோடை விழா அரங்கில் வரும் 31 மற்றும் ஆக. 1ம் தேதி நடக்க உள்ள கல்வராயன்மலை கோடை விழா நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள், பஸ் வசதி, குடிநீர், கழிவறை மற்றும் அரசின் திட்டங்கள் சார்ந்த கண்காட்சி அரங்குகள் அமைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. ஆய்வின்போது கல்வராயன்மலை தாசில்தார் கோவிந்தாஜ் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

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