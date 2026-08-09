கள்ளக்குறிச்சியில் வளர்ச்சி பணிகள் கலெக்டர் பத்மஜா திடீர் ஆய்வு
கள்ளக்குறிச்சியில் வளர்ச்சி பணிகள் கலெக்டர் பத்மஜா திடீர் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:40 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும் நகராட்சி பகுதிகளில் தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகள் சார்ந்த வளர்ச்சி திட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இப்பணிகளை கலெக்டர் பத்மஜா ஆய்வு செய்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி வட்டாரத்தில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தை பார்வையிட்ட கலெக்டர், விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் நெல், உயிர் உரங்கள், நுண்ணுரம், தக்கை பூண்டு, சிறுதானியங்கள், எண்ணெய் வித்துக்கள் போன்ற இடுபொருட்கள் தரமாக விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறதா என, ஆய்வு செய்தார்.
மேலும் தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய விதை சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்துடன் கூடிய விதை சேமிப்பு கிடங்கு மற்றும் விதை சுத்திகரிப்பு செயல்முறை ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியில் ரூ. 9.09 கோடி மதிப்பில் புதிதாக கட்டப்படும் தினசரி நாளங்காடி வணிக வளாக கட்டட கட்டுமானத்தை பார்வையிட்ட கலெக்டர் பணிகளை தரமாகவும், விரைவாகவும் முடித்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்.
மேலும், தென்கீரனுார் தோட்டக்கலைத்துறையின் எண்ணெய் பனை வயலில் நடவு செய்யப்பட்ட செடிகளை ஆய்வு செய்த கலெக்டர், நிறைமதி கிராமத்தில் விக்சித் பாரத் - கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உத்தரவாத இயக்கம் திட்டத்தின்கீழ் நடக்கும் பணிகளை பார்வையிட்டு, சுழற்சி முறையில் அனைவருக்கும் வேலை வழங்க அறிவுறுத்தினார்.
ஆய்வின்போது நகராட்சி ஆணையர் ரவிச்சந்திரன், பி.டி.ஓ.,க்கள் கொளஞ்சிவேல், ஜோசப் ஆனந்தராஜ், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (வேளாண்மை) ஜோதிபாசு உள்ளிட்டவர்கள் உடனிருந்தனர்.