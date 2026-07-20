மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு மனைப்பட்டா: குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் கலெக்டர் வழங்கல்
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு மனைப்பட்டா: குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் கலெக்டர் வழங்கல்
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த பொதுமக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து 570 மனுக்கள் பெறப்பட்டது.
கலெக்டர் பத்மஜா தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் பட்டா மாற்றம், இலவச வீட்டுமனை பட்டா கோருதல், நிலம் அளவீடு, சாலை அமைத்தல், ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றுதல், தொழில் தொடங்க கடனுதவி, முதியோர் உதவித்தொகை உட்பட பல்வேறு துறை சார்ந்த கோரிக்கை மனுக்களை பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்பட்டது.
கூட்டத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து 570 மனுக்கள் பெறப்பட்டது. மனுக்கள் மீது விசாரணை மேற்கொண்டு தீர்வு காணுமாறு சம்மந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.
முன்னதாக, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் 20 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விட்டு மனைப்பட்டாவை கலெக்டர் வழங்கினார்.
டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா, தனித்துணை ஆட்சியர் சுமதி, மாற்றுத்திறனாளி நல அலுவலர் அந்தோணிராஜ் உட்பட பல்வேறு துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.