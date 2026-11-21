‘உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில்’ திட்டம் கள்ளக்குறிச்சியில் கலெக்டர் ஆய்வு
‘உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில்’ திட்டம் கள்ளக்குறிச்சியில் கலெக்டர் ஆய்வு
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 10:42 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி வட்டத்தில் உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில் திட்டத்தை கலெக்டர் ஆய்வு செய்தார்.
தீயணைப்பு நிலையத்தில் அலுவலக பதிவேடுகள், மீட்பு பணிக்கு தேவையான உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு உபகரண பொருட்கள் குறித்து ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து சமூக நீதி பள்ளி மாணவர் விடுதி மற்றும் பள்ளி மாணவர் விடுதியை பார்வையிட்டு மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவு பொருட்களின் தரம், சமையலறை, குடிநீர் வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.
மேலும் கள்ளக்குறிச்சி ரேஷன் கடை, நகர்ப்புற அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கால்நடை பராமரிப்பு துறை உதவி இயக்குனர் அலுவலகம், போலீஸ் ஸ்டேஷன் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து கள்ளக்குறிச்சி கிளைச் சிறையில் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து கேட்டறிந்தார். கள்ளக்குறிச்சி பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் நடந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டது. ஆய்வில் பள்ளிகளில் முறையாக துாய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். பள்ளி இடைநிற்றல் தவிர்க்கவும் அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
மேலும் பொதுமக்களின் கோரிக்கைகள் மற்றும் தேவைகளை நிறைவேற்ற துறை வாரியாக தேவையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார். ஆய்வின் போது டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா, மகளிர் திட்ட இயக்குநர் லலிதா, சமுக பாதுகாப்பு திட்ட தனித்துணை ஆட்சியர் சுமதி, கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப் பதிவாளர் முருகேசன், ஆர்.டி.ஓ., முருகேசன் உட்பட அலுவலர்கள் பலர் உடனிருந்தினர்.