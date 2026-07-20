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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/﻿ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் துல்லியமான விபரம் சேகரிக்க கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்

﻿ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் துல்லியமான விபரம் சேகரிக்க கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்

﻿ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் துல்லியமான விபரம் சேகரிக்க கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:34 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:34 AM

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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகளில் துல்லியமான விவரங்களை சேகரிக்க வேண்டும் என கலெக்டர் பத்மஜா அறிவுறுத்தினார்.

நாட்டில் ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடந்து வருகிறது. கடந்த 2011ம் ஆண்டு நடந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிற்கு பிறகு கொரோனா காரணமாக தற்போது 2027ம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக் கெடுப்பு நடக்க உள்ளது.

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு குறித்து கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவல கத்தில் அனைத்து துறை அலுவலர்களுடனான ஆய்வுக்கூட்டம் கலெக்டர் பத்மஜா தலைமையில் நடந்தது. அதில், கடந்த 17 ம் தேதி துவங்கி வரும் 31ம் தேதி வரை நடக்கும் சுய கணக்கெடுப்பில் பங்கு பெற்று இணையதளத்தில் எவ்வாறு பதிவு செய்து குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. பொதுமக்கள் தாங்களாகவே தங்களின் வீடுகள் பற்றிய விவரங்களை se.census.gov.in என்ற இணைய முகவரியில் மொபைல் மூலம் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு மொபைல் எண் மூலமாக மட்டுமே பதிவு செய்ய வேண்டும். பதிவு செய்த 34 கேள்விகளுக்கு விடையளித்தபின் 12 இலக்க எண் தங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி வரும். அதனை கணக்கெடுப்பு அலுவலரிடம் காட்ட வேண்டும்.

மேலும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வரும் ஆக.1 முதல் 30 வரை வீட்டுப்பட்டியல் மற்றும் வீடுகள் கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடக்கிறது.

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் துல்லியமான விவரங்களை சேகரிக்கவும், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியின் முக்கியத்துவம் குறித்தும், மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.

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