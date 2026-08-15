2 கார்கள் மோதி விபத்து கல்லுாரி முதல்வர் பலி

ADDED : ஆக 14, 2026 09:34 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அருகே 2 கார்கள் மோதிய விபத்தில் தனியார் கல்லுாரி முதல்வர் இறந்தார்.
ஈரோடு ராயல் கார்டன் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அய்யப்பன், 49; குமாரபாளையம் தனியார் கல்லுாரியில் பிசியோதெரபி முதல்வராக பணிபுரிந்து வந்தார். இவரது மனைவி கிறிஸ்டினா, 48; பவானி, அந்தியூர் அரசு மருத்துவமனையில் பிசியோதெரபி மருத்துவராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இருவரும் தங்களது மகன் அஸ்வின், 18; என்பவருக்கு சென்னையில் தனியார் இன்ஜினியரிங் கல்லுாரியில் சேர்த்து விட்டு நேற்று டஸ்டர் காரில் ஈரோடு திரும்பினர். காரை அய்யப்பன் ஓட்டினார்.
மாலை 4:50 மணியளவில் உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த செங்குறிச்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையின் வாளைவு பகுதி அருகே வந்த போது. சாலையின் நடுவே உள்ள சென்டர் மீடியா மீது கார் மோதி எதிர் திசையில் சென்று திருச்சிலிருந்து சென்னை நோக்கிச் சென்ற டிராவல்ஸ் பஸ் மீது உராசி, எதிரே வந்த டாடா சபாரி கார் மீது மோதி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இந்த விபத்தில் காரை ஓட்டி வந்த அய்யப்பன் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். காரில் பயணித்த அஸ்வின், கிருஸ்டினா படுகாயமடைந்தனர்.
சபாரி காரை ஓட்டிச் சென்ற உளுந்துார்பேட்டை சக்தி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த மோகனவேல், 50; அவரது மனைவி அன்பரசி, 48; மகன் சதீஷ், 23; ஆகியோரும் காயமடைந்தனர்.
உடன் அங்கிருந்தவர்கள் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு உளுந்துார்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
விபத்து குறித்து உளுந்துார்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.