முன்னாள் பிரதமர் பிறந்த நாள் விழா காங்.,கட்சியினர் இனிப்பு வழங்கல்
முன்னாள் பிரதமர் பிறந்த நாள் விழா காங்.,கட்சியினர் இனிப்பு வழங்கல்
UPDATED : நவ 15, 2026 06:39 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:36 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி நான்குமுனை சந்திப்பில் காங்., சார்பில் முன்னாள் பிரதமர் நேருவின் 138வது பிறந்தநாள் விழா நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு காங்., மாவட்ட தலைவர் இதாயத்துல்லா தலைமை தாங்கினார். முன்னாள் மாவட்ட தலைவர்கள் தனபால், இளையராஜா, சரண்ராஜ் முன்னிலை வகித்தனர். நகர பொறுப்பாளர் திருப்பதிராஜ் வரவேற்றார். தொடர்ந்து அவரது படத்திற்கு மாலை அணிவித்து,பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில், நகராட்சி கவுன்சிலர் தேவராஜ், ஒன்றிய தலைவர்கள் சார்லஸ் ஜான் பாஸ்கோ, ஸ்டீபன் ராஜ், பிரபு, மாவட்ட துணைத்தலைவர்கள் அசோக், முனியப்பன், முன்னாளர் ஊராட்சி தலைவர் வெங்கடேசன், பிற அணி தலைவர்கள் பெரியசாமி, கலியமூர்த்தி, ராஜூ, இளைஞர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் தங்கத்தமிழன், கோபீஸ்வரன், கண்ணதாசன், திருவேல், முருகன் உட்பட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.