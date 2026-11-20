உளுந்துார்பேட்டையில் பஸ் நிலையம் கட்டும் பணி தொய்வு: அதிகாரிகள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் கவனிப்பார்களா?
உளுந்துார்பேட்டையில் பஸ் நிலையம் கட்டும் பணி தொய்வு: அதிகாரிகள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் கவனிப்பார்களா?
ADDED : நவ 19, 2026 05:11 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை புதிய பஸ் நிலைய பணிகள் தொய்வாக நடைபெறுவதால் பொதுமக்கள் அவதியடைகின்றனர். அதிகாரிகள், மக்கள் பிரநிதிதிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
உளுந்துார்பேட்டை நகரம், சென்னை, சேலம், மதுரை, திருச்சி, வேலுார் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளின் மையப்பகுதியாக இருந்து வருவதால் நகரம் வழியாக தினசரி 1000க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் செல்கின்றன. வாகன போக்குவரத்து அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப போக்குவரத்து பாதிப்பும், போக்குவரத்து நெரிசலும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக இருந்து வருகிறது.
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வாகன போக்குவரத்து அதிகம் உள்ள உளுந்துார்பேட்டை பஸ் நிலையத்தில் பஸ்கள் நின்று செல்வதற்கு போதிய இட வசதி இல்லாத நிலை இருந்து வந்தது. இதனால் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலால் பஸ் டிரைவர்கள், வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகினர்.
இதனால் உளுந்துார்பேட்டையில் மாற்று இடத்தில் புதிய பஸ் நிலையம் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
அதன்பேரில் கடந்த அ.தி.மு.க., ஆட்சியின் போது எம்.எல்.ஏ.,வாக இருந்த குமரகுரு, அஜீஸ் நகர் அருகே புதிய பஸ் நிலையம் கொண்டுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டார். அதனைத் தொடர்ந்து தி.மு.க., ஆட்சி பொறுப்பேற்றவுடன் உளுந்துார்பேட்டை கந்தசாமிபுரம் மற்றும் ஸ்ரீ சாரதா வித்யாலயா பள்ளி அருகே புதிய பஸ் நிலையம் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
உளுந்துார்பேட்டையில் புதிய பஸ் நிலையம் கொண்டு வரப்படும் என கடந்த 202–2024ம் ஆண்டில் நடந்த சட்டசபை கூட்டத் தொடரில் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார். இதற்காக அங்கு 6.12 ஏக்கர் பரப்பளவு இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது. புதிய பஸ் நிலையம் கட்டுவதற்கு 16.85 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
கடந்த ஜனவரியில் புதிய பஸ் நிலையம் கட்டுவதற்காக பூமி பூஜையுடன் கட்டுமானப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பணிகள் துவங்கியது.
புதிய பஸ் நிலையத்தில் 47 கடைகள், புறக்காவல் நிலையம், அரசு போக்குவரத்துக் கழக பஸ்களுக்கான டைமிங் அலுவலகம் என பல்வேறு வசதிகளுடன் கூடிய பஸ் நிலையம் கட்டுமானப் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
மேலும். புதிய பஸ் நிலையத்திற்கு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருந்து விருத்தாசலம் சாலை சந்திப்பு வழியாக சர்வீஸ் சாலை அமைத்து புதிய பஸ் நிலையத்திற்கு பஸ்கள் வந்து செல்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
பஸ் நிலைய கட்டுமானப் பணிகளில் குறைந்த அளவே பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுவதால் பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டு ஆமை வேகத்திலேயே நடந்து வருகிறது. இதனால் உளுந்துார்பேட்டை புதிய பஸ் நிலையம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு எப்போது பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
எனவே, பொதுமக்கள் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு புதிய பஸ் நிலையத்தை விரைந்து கட்டி முடித்து போக்குவரத்து பாதிப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க அதிகாரிகளும், மக்கள் பிரதிநிதிகளும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,