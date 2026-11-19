திருக்கோவிலுார் உயர் மட்ட பாலம் கட்டும் பணி துவங்கியது: அறநிலைத்துறை கட்டடம் கட்டுவதால் அதிர்ச்சி
திருக்கோவிலுார் உயர் மட்ட பாலம் கட்டும் பணி துவங்கியது: அறநிலைத்துறை கட்டடம் கட்டுவதால் அதிர்ச்சி
ADDED : நவ 17, 2026 05:26 PM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் தென்பெண்ணை ஆற்றில் தரை பாலத்திற்கு மாற்றாக உயர் மட்டம் பாலம் கட்டும் பணிகள் துவங்கியுள்ளது. இதற்காக நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி வருகிறது.
திருக்கோவிலுார் தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே கீழையூருக்கும், அரகண்டநல்லுாருக்கும் இடையில் தரைப்பாலம் உள்ளது. பழமையான இத்தரை பாலம் பெஞ்சல் புயல் வெள்ளத்தில் முற்றிலுமாக சேதம் அடைந்து துண்டிக்கப்பட்டது. இதனால் விவசாயிகளும், பொதுமக்களும் பாதிக்கப்பட்டனர். திருக்கோவிலுார் - மணம்பூண்டியையும் இணைக்கும் வகையில் காமராஜர் ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்ட உயர்மட்ட பாலம் அதன் ஆயுள் காலத்தையும் கடந்து நின்றாலும், அதிகரித்துவிட்ட போக்குவரத்திற்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் உள்ளது.
இதன் காரணமாக தரைப்பாளத்திற்கு மாற்றாக உயர்மட்ட பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பல ஆண்டுகலாக முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனை நிறைவேற்றும் வகையில் கடந்த அரசு 112 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி, டெண்டர் விடப்பட்டு பூமி பூஜை போடப்பட்டது. இந்நிலையில் ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்ந்தது. த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் பணிகள் தொடருமா என்ற சந்தேகம் மக்கள் மத்தியில் எழுந்தது.
முக்கியத்துவத்தை அறிந்த அரசு பணிகளை துவக்க உத்தரவிட்டது. அதன் பேரில் தற்பொழுது கட்டுமான பணிக்கான அடித்தளம் அமைக்க ஏற்பாடுகள் முழு வீச்சில் நடந்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக திருக்கோவிலுார் பகுதியில் பாலம் அமைய உள்ள இடங்களில் இருக்கும் தற்காலிக ஆக்கிரமிப்புகள் இடித்து அகற்றப்பட்டது.
ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்.
குறிப்பாக பழமையான ஞானியர் மடத்திற்கு சொந்தமான ஆவனி மண்டபம் இடிக்கப்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. அத்துடன் வீரட்டானேஸ்வரர் கோவிலின் நந்தவனப் பகுதி அமைந்த, அதாவது இதற்கு முன்னர் அரசு போக்குவரத்துக் கழக பணிமனை இருந்த பகுதியின் சுற்றுச் சுவர் இடிக்க வேண்டியுள்ளது.
இதனை எல்லாம் நெடுஞ்சாலைத்துறை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அளவீடு செய்து, மார்க் செய்திருந்த நிலையில், நந்தவனப் பகுதியில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் அன்னதான கூடம் கட்டும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. கோவில் சுற்று சுவற்றில் நெடுஞ்சாலைத்துறை அளவீடு செய்து குறியீடு செய்திருக்கும் நிலையில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் இவ்விடத்தை தேர்வு செய்து அலுவலகம் கட்ட அனுமதி அளித்தது எப்படி என்ற கேள்வியை முன்வைக்கின்றனர் நெடுஞ்சாலை துறையினர்.
சுதாரித்துக் கொண்ட ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடம்.
இதேபோல் அரகண்டநல்லுாரில் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூட சுற்று சுவர் பெஞ்சல் புயல் வெள்ளத்தில் இடிந்து விட்டது. தற்பொழுது சுற்றுச் சுவர் கட்டப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே நெடுஞ்சாலைத்துறை அளவீடு செய்த அளவிற்கு அப்பால் பாதிப்பு ஏற்படாத நிலையில் சுற்றுச்சுவரை அமைத்துள்ளனர்.
ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட நிர்வாகம் கடைப்பிடித்த ஒழுங்கு நடவடிக்கையை, ஏன் இந்து சமய அறநிலையத்துறை பின்பற்றாமல் கட்டடத்தை கட்டியுள்ளது என்ற கேள்வி பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் முன்வைக்கப்படுகிறது. கோவில் நிதியை வீணடிக்கும் இந்து சமய அறநிலைய துறையின் அலட்சியப் போக்கு என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
தேர் ஓட வழி வேண்டும்.
வீரட்டானேஸ்வரர் கோவிலில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் பிரம்மோற்சவ விழாவின்போது பெரிய தேர் வலம் வரும். இதற்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் பாலத்தை ஒட்டி சர்வீஸ் சாலை அமைத்து கட்டுமான பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது பக்தர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
பல ஆண்டுகால கோரிக்கை நிறைவேறும் வகையில் உயர்மட்ட பால கட்டுமான பணி துவங்கி இருப்பது பொதுமக்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
அதே வேளையில் விரைந்து பணிகளை முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதுடன், தேர் செல்ல சர்வீஸ் சாலை அமைப்பது, அருகில் இருக்கும் ஞானியர் சுவாமிகளின் ஜீவசமாதி மடத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் பால கட்டுமான பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் முன்வைக்கின்றனர் பக்தர்கள்.