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திருக்கோவிலுார் அணைக்கட்டு கட்டுமானப் பணி: கலெக்டர் ஆய்வு

திருக்கோவிலுார் அணைக்கட்டு கட்டுமானப் பணி: கலெக்டர் ஆய்வு

UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM

ADDED : நவ 05, 2026 04:07 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM ADDED : நவ 05, 2026 04:07 PM

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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அணைக்கட்டின் கட்டுமானப் பணியை கலெக்டர் ஆய்வு செய்தார்.

திருக்கோவிலுார் அடுத்த ஏமப்பேர் தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே 130 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் திருக்கோவிலுார் ஆணைக்கட்டு புனரமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதன் கட்டுமானப் பணியை கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். அப்போது ஆற்றில் வரும் தண்ணீர் கால்வாய்களில் திருப்பி விடப்படும் அளவு, அதன் செயல்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.

ஆய்வின்போது நீர் வளத்துறை செயற் பொறியாளர் அருணகிரி, உதவி பொறியாளர் சிவக்குமார் உடனிருந்தனர்.

அதேபோல் அருணாபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மதிய உணவினை ஆய்வு செய்து, உணவின் தரம், மாணவர்களின் வருகை குறித்த கோப்புகளை ஆய்வு செய்தார். அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.

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