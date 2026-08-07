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திருக்கோவிலுாரில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டுமான பணி துவக்கம்: இணைப்பு சாலை அமைக்க மக்கள் கோரிக்கை

திருக்கோவிலுாரில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டுமான பணி துவக்கம்: இணைப்பு சாலை அமைக்க மக்கள் கோரிக்கை

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 03:18 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:50 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 03:18 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:50 PM

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திருக்கோவிலுார் : திருக்கோவிலுார் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டுமான பணி துவங்கப்பட்டு கான்கிரீட் பில்லர்கள் அமைக்கும் பணி துரிதமாக நடந்து வருகிறது.

திருக்கோவிலுார் பஸ் ஸ்டாண்ட் போக்குவரத்து நெரிசலால் திக்கி திணறி வருகிறது. இதனால் பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர். எனவே புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகிறது.

இதனை நிறைவேற்றும் வகையில் கடந்த ஆட்சியின் நிறைவு காலத்தில் அதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு தற்பொழுது பணிகள் துவங்கியுள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன்பு கலெக்டர் பத்மஜா நேரில் ஆய்வு செய்து, கட்டுமான பணியை விரைவாக மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தினார்.

இந்நிலையில் கான்கிரீட் பில்லர்கள் அமைக்கும் பணி துரிதமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. நகராட்சி பொறியாளர் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் பணியை நேரில் ஆய்வு செய்து வருகிறார். தற்பொழுது உள்ள பஸ் ஸ்டாண்ட்டிற்கு அருகாமையிலேயே புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அமைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், அங்கிருந்து 500 மீட்டர் துாரத்தில் புறவழிச் சாலை உள்ளது.

எனவே, நெடுஞ்சாலைத்துறை புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட்டில் இருந்து புறவழிச் சாலைக்கு இணைப்பு சாலையை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் திருவண்ணாமலை, சங்கராபுரம், கள்ளக்குறிச்சி, உளுந்துார்பேட்டை மார்க்கமாக செல்லும் பஸ்கள் அனைத்தும் நகருக்குள் வராமல் புறவழிச் சாலை வழியாக பஸ் ஸ்டாண்ட்டிற்குள் வந்து செல்ல வசதியாக இருக்கும் என்பதால், புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட்டுடன் புறவழிச் சாலையை இணைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறை திட்டத்தை தயார் செய்து, பஸ் நிலையம் திறப்பு விழாவுடன் இணைப்புச் சாலையையும் திறந்து வைக்க சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பயணிகளும் பொதுமக்களும் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.

அவ்வாறு அமைந்தால் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள பஸ் ஸ்டாண்ட்டிலேயே திருக்கோவிலுார் பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் பயணிகளுக்கு வசதியான பஸ் ஸ்டாண்ட் என்ற பெருமை கிட்டும்.

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