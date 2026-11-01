/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/காப்பர் காயில் திருட்டு போலீஸ் விசாரணை
ADDED : அக் 31, 2026 04:47 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: வரஞ்சரம் அருகே டிரான்பார்மர்களில் இருந்த காப்பர் காயிலை திருடிய நபர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
வரஞ்சரம் அருகே மின்வாரிய ஊழியர் விஸ்வநாதன் நேற்று (அக்.,30) காலை ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டார். அப்போது கனங்கூர் ஏரிக்கரை பகுதியில் இருந்த டிரான்ஸ்பார்மரை திறந்து, அதில் இருந்த 115 கிலோ எடை கொண்ட 35 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள காப்பர் காயில் திருடு போனது தெரியவந்தது.
இதேபோன்று, சித்தேரி எல்லைப் பகுதியில் இருந்த டிரான்ஸ்பார்மரில் இருந்த 165 கிலோ எடை கொண்ட 50 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள காப்பர் காயிலும் திருடு போனது.
இதுகுறித்து உதவி மின்பொறியாளர் நவநீதகிருஷ்ணன் அளித்த புகாரின் பேரில், வரஞ்சரம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து மர்ம நபர்களைத் தேடி வருகின்றனர்.