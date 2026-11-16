கைவினை பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி துவக்க விழா

UPDATED : நவ 15, 2026 06:23 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:20 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கச்சிராயபாளையத்தில் மகளிருக்கான கைவினை பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சி துவக்க விழா நடந்தது.
கச்சிராயபாளையத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு மஹிமா தொண்டு நிறுவன இயக்குநர் தேவிகா தலைமை தாங்கினார். சிறப்பு அழைப்பாளராக மாவட்ட நபார்டு வளர்ச்சி மேலாளர் செந்தில்வேல், விழுப்புரம் மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கியின் பொது மேலாளர் கணபதி, கச்சிராயபாளையம் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி மேலாளர் சாந்தகுமார் ஆகியோர் குத்து விளக்கேற்றி பயிற்சியை துவங்கி வைத்தனர்.
கிராமப்புற பெண்களுக்கு விளையாட்டு பொருட்கள், வீட்டு உபயோக பொருட்கள் மற்றும் அலங்கார பொருட்கள் தயாரிப்பது குறித்தும், அதை விற்பனை செய்வது குறித்தும் 20 நாட்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். இதில், சுற்று வட்டார 30க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பயிற்சி பெறுகின்றனர்.