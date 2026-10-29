மழைக் காலத்தில் பயிர் பாதுகாப்பு வேளாண் அதிகாரி ஆலோசனை
மழைக் காலத்தில் பயிர் பாதுகாப்பு வேளாண் அதிகாரி ஆலோசனை
UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:19 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் மழைக் காலத்தில் விளை நிலங்களில் மண்ணிலிருந்து அடித்துச் செல்லப்படும் சத்துகளை ஈடு செய்ய கூடுதலாக உரம் தெளிக்க வேண்டும் என வேளாண்மை இணை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட வேளாண்மை இணை இயக்குநர் பேபிகலா செய்திக்குறிப்பு:
மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நெற்பயிர்கள் மழைநீரில் மூழ்கியுள்ளன. பருவமழை காலத்தில், விளைநிலத்தில் தேங்கும் அதிகளவு தண்ணீரை உடனுக்குடன் வெளியேற்ற வேண்டும்.
மழையால் மண்ணில் இருந்து அடித்து செல்லப்படும் நைட்ரஜன், பொட்டாஷியம் சத்துகளை ஈடு செய்ய 25 சதவீதம் கூடுதலாக யூரியா, பொட்டாஷ் உரங்களை இட வேண்டும்.
பயிர்களில் நுண்ணுாட்ட சத்து குறைபாடு இருந்தால் யூரியா மற்றும் நுண்ணுாட்ட உரங்களை இலை வழியாக தெளிக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் அரை லிட்டர் அசோஸ்பைரில்லம் மற்றும் அரை லிட்டர் பாஸ்போபாக்டீரியா உள்ளிட்ட திரவ உயிர் உரங்களை எருவுடன கலந்து நேரடியாக தெளிக்கலாம்.
மழைக் காலத்தில் இலைப்புள்ளி, பாக்டீரியா இலைகருகல் நோய், குலைநோய் அதிகம் ஏற்பட்டால், ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் 3 லிட்டர் வேப்ப எண்ணெய் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.
நெற்பயிரில் ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடை சரிசெய்ய, ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் 22 கிலோ யூரியா, 18 கிலோ ஜிப்சம், 4 கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கினை மேலுரமாக தெளிக்கலாம். மழையால் பாதிக்கும் இளம்பயிர் மற்றும் துார் கட்டும் பயிர்களை பாதுகாக்க ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் 200 லிட்டர் தண்ணீரில், 1 கிலோ துத்தநாக சல்பேட் மற்றும் 2 கிலோ யூரியாவை கலந்து இரவு முழுவதும் ஊரக வைக்க வேண்டும்.
தொடர்ந்து, மழை நின்ற பிறகு ஊறிய கலவையில் தெளிந்த நீரினை மட்டும் எடுத்து பயிர்களில் தெளிக்க வேண்டும். மழையின்போது, அதிகமாக வெளியேறும் தண்ணீரை பண்ணை குட்டைகள் மூலம் சேமித்தால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும். இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை உதவி வேளாண் அலுவலர்கள், வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு விவசாயிகள் கேட்டறியலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.