மண்வளத்தை மேம்படுத்தும் பொருட்டு இயற்கை உரமான சணப்பை சாகுபடி
மண்வளத்தை மேம்படுத்தும் பொருட்டு இயற்கை உரமான சணப்பை சாகுபடி
UPDATED : நவ 15, 2026 05:48 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:44 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் மண்வளத்தை மேம்படுத்தும் பொருட்டு இயற்கை உரமான சணப்பை சாகுபடியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் விவசாயம் முக்கிய பிரதான தொழிலாக இருந்து வருகிறது. இப்பகுதியில் நெல், கரும்பு, மக்காசோளம், மணிலா உட்பட பல்வேறு பயிர்கள், காய்கறி பயிர்கள் அதிகளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தற்போது வடக்கிழக்கு பருவ மழை துவங்கியுள்ள நிலையில், மழைக்கு பின் விவசாய நிலங்களில் பயிர் சாகுபடி செய்வதற்கான ஆயத்த பணிகளை விவசாயிகள் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
விவசாய நிலங்களில் தொடர் சாகுபடி மற்றும் செயற்கை உரங்களின் பயன்பாட்டினால் மண் வளம் பாதித்து விளைச்சல் குறைகிறது. இந்நிலையில் கிணறு மற்றும் போர்வெல்களில், தண்ணீர் குறையும் போது, சாகுபடியை கைவிட்டு மண் வளம் மேம்பாட்டுக்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
மண்ணில் உள்ள கார்பன் அளவை அதிகரிக்கவும் விவசாயிகள் பசுந்தாள் உர செடிகளான சனப்பை, தட்டை, தக்கை பூண்டு ஆகிய சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. பின்னர் 45 நாட்கள் கழித்து பசுந்தாள் உர பயிரினை டிராக்டர் மூலம் மண்ணில் மடக்கி உழவு செய்து உரமாக்கப்படுகிறது. மேலும், தொழு உரங்களான சாணம், கோழி எரு ஆகியவற்றை விளைநிலங்களில், நேரடியாக வீசி கோடை உழவு செய்கின்றனர்.
வடக்கிழக்கு பருவ மழை துவங்கியுள்ள நிலையில், பயிர் சாகுபடி தயாராகியுள்ள விவசாயிகள் பலர் தற்போது தங்களது விவசாய நிலங்களில் சணப்பை உள்ளிட்ட இயற்கை பசுந்தாள் உரத்தினை சாகுபடி செய்துள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த உலகங்காத்தான், காரனுார், சிறுவங்கூர், சோமண்டார்குடி, தச்சூர் உட்பட பல்வேறு கிராமங்களில் உள்ள விவசாய நிலங்களில் இயற்கை உரமான சணப்பை சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக அவ்வப்போது பெய்து வரும் மழையில் சணப்பையும் செழித்து காணப்படுகிறது.