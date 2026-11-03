ஏலத்தில் பங்கேற்க வியாபாரிகள் மறுப்பு: இ–நாம் 2.0 புதிய திட்டத்தில் சிக்கல்?
ஏலத்தில் பங்கேற்க வியாபாரிகள் மறுப்பு: இ–நாம் 2.0 புதிய திட்டத்தில் சிக்கல்?
UPDATED : அக் 31, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:44 PM
திருக்கோவிலுார்: இ–நாம் புதிய 2.0 திட்டத்தில் விவசாய விளை பொருட்களை ஏலம் எடுக்க வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதால், 7 மாவட்ட விவசாயிகள் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடங்களில் தங்கள் விளை பொருட்களை விற்பனை செய்ய முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இ–நாம் என்பது தேசிய மின்னணு வேளாண் சந்தை திட்டமாகும். இதனை மத்திய அரசு சில ஆண்டுகளுக்கு முன் அமல்படுத்தியது. ஒரே இணையதள அமைப்பின் மூலம் விவசாய சந்தைகளை ஒன்றிணைக்கும் மிகப்பெரிய திட்டமாகும்.
ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடங்களில் 1.0 மென்பொருள் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்த இத்திட்டத்தின் மூலம், விவசாயிகள் சந்தைப்படுத்தும் விளை பொருட்களுக்கு, வியாபாரிகள் நாட்டின் எந்த பகுதியில் இருந்தும் விலை பட்டியலிடலாம். இதன் மூலம் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கிற்கு பணம் அனுப்பப்படும்.
இத்திட்டத்தில் மத்திய அரசு சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்து 2.0 என்ற புதிய மென்பொருள் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இத்திட்டத்தில் விவசாயிகள் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடங்களுக்கு கொண்டு வரும் விளை பொருட்களை முதலில் ‘கேட் என்ட்ரி’ மூலம் உள்ளே அனுமதிக்கின்றனர்.
பின் தரம் பிரிக்கப்பட்டு, சாக்கு மாற்றி எடை போட வேண்டும். அதன் பிறகே வியாபாரிகள் பொருட்களுக்கான விலையை கணினியில் அல்லது மொபைலில் உள்ள ஆப் மூலம் விலைப்பட்டியல் இட முடியும்.
ஏலத்தில் தங்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற விளை பொருட்களுக்கான தொகையை விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கிற்கு நேரடியாக செலுத்த வேண்டும். இதுதான் 2.0 செயல் முறையாகும்.
இது வியாபாரிகளுக்கு பெரும் பிரச்னையை ஏற்படுத்துவதாகக் கூறி குறிப்பாக ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடங்கள் அதிகம் உள்ள விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலுார், திருவண்ணாமலை, வேலுார், அரியலுார், பெரம்பலுார் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கடந்த 21ம் தேதி முதல் ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் புறக்கணித்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து வியாபாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
2.0 திட்டத்தில் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடங்களில் போதிய அளவு பணியாளர்கள் இல்லை. விவசாயிகள் கொண்டு வரும் விளைபொருட்களை தரம் பிரித்து, பட்டியலிட அதிகாரிகள் இல்லை. அதேபோல் சாக்கு மாற்றி எடை போடவும் கமிட்டி நிர்வாகத்தில் ஒத்துழைப்பு இல்லை. மேலும் புதிய திட்டத்தின் மூலம் நேரடியாக விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குக்கு பணம் அனுப்பும் நடைமுறை சிக்கலை உருவாக்கும். இதனால் விவசாயிகளும் பாதிக்கப்படக் கூடும்.
தற்போது அவுட்சோர்சிங் பணியாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டு விட்டதால், 2.0 மூலம் வியாபாரிகளே நேரடியாக சிறு விவசாயிகள் வேளாண் வணிக கூட்டமைப்பு, புதுடில்லி, வங்கி கணக்கிற்கு பணத்தை அனுப்பும் நடைமுறையில் முறைகேடு நடைபெற வழிவகை உள்ளது.
எனவே 7 மாவட்ட வியாபாரிகள் 2.0 இ.நாம் திட்டத்தை ஏற்க மறுத்து வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோம்.
இதனை எல்லாம் தீர்ப்பது குறித்து அதிகாரிகள் யாரும் எங்களுடன் முறையான பேச்சு வார்த்தை நடத்த முன்வரவில்லை.
இவ்வாறு வியாபாரிகள் தரப்பில் கூறுகின்றனர்.
அரசு வருமானத்தை மட்டுமே கவனத்தில் கொள்ளாமல், புதிய திட்டத்தின்படி செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் முதலில் கூடுதல் பணியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும். பழைய முறையில் கமிட்டி நிர்வாகத்தின் சார்பில் சாக்குகளை வாங்கி மாற்றி எடை போட்டுக் கொடுப்பதுடன் தரம் பிரித்து வைப்பதன் மூலம் வியாபாரிகள், விவசாயிகள் பாதிக்காத அளவில் கொண்டு வரவேண்டும் என்பதே எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் விவசாயிகளை கருத்தில் கொண்டு பிரச்னைக்கு அரசு விரைந்து தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.