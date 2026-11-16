ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

UPDATED : நவ 15, 2026 05:11 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:08 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் மற்றும் ஏ.ஐ.டி.யூ.சி., சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
கலெக்டருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., அருள்விக்னேஷ் பதவி விலக வேண்டும், எம்.எல்.ஏ., வை கைது செய்ய வேண்டும், கலெக்டருக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது
கள்ளக்குறிச்சி கச்சேரி சாலையில் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் சார்பில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட தலைவர் சதீஷ்குமார் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட செயலாளர் சிவக்குமார், மாநிலக்குழு உறுப்பினர் கஸ்துாரி, மாவட்ட துணை தலைவர் பகத்சிங் ஆகியோர் கண்டன உரையாற்றினர்.
தொடர்ந்து, இதே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு ஏ.ஐ.டி.யூ.சி. உழைக்கும் பெண்கள் அமைப்பு சார்பில் மாவட்ட செயலாளர் வளர்மதி தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. இதில் நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.