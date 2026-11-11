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அரசின் புதிய கட்டடங்களை திறக்க திருக்கோவிலுாரில் ஆர்ப்பாட்டம்
அரசின் புதிய கட்டடங்களை திறக்க திருக்கோவிலுாரில் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 03:41 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:38 PM
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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையின் புதிய கட்டடங்களை திறக்க வலியுறுத்தி மக்கள் அதிகாரம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
திருக்கோவிலுார் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், அதனை திறக்காமல் காலம் தாழ்த்தி வரும் அரசை கண்டித்தும், உடனடியாக மருத்துவமனையின் புதிய கட்டடத்தை திறக்க வலியுறுத்தி மக்கள் அதிகாரம் அமைப்பின் சார்பில் திருக்கோவிலுார் தாலுகா அலுவலகம் முன்பாக பழனி தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
ராமலிங்கம் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு கண்டன உரையாற்றினார். இதில் அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.