மருத்துவமனையை திறக்க வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்: தே.மு.தி.க., ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவு
மருத்துவமனையை திறக்க வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்: தே.மு.தி.க., ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:02 PM
ADDED : நவ 04, 2026 11:57 AM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுாரில் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையை திறக்க வலியுறுத்தி, தே.மு.தி.க., சார்பில் வரும் 10ம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
திருக்கோவிலுார் தொகுதி தே.மு.தி.க., ஆலோசனைக் கூட்டம் திருக்கோவிலுாரில் நடந்தது. நகர செயலாளர் அஷ்ரப் வரவேற்றார். முகையூர் கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் பன்னீர்செல்வம், மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் மும்மூர்த்தி, திருெவண்ணைநல்லுார் மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் ஏழுமலை, திருக்கோவிலுார் மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் காமராஜ் முன்னிலை வகித்தனர். சிறப்பு விருந்தினர் மாவட்ட செயலாளர் வெங்கடேசன் தலைமை தாங்கி பேசினார்.
கூட்டத்தில், திருக்கோவிலுார் சுற்று வட்டார கிராம மக்கள் மருத்துவ வசதி கிடைக்காமல் திண்டாடுகின்றனர்.
எனவே, கட்டி முடிக்கப்பட்ட மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையை உடனடியாக திறந்து ஏழை, எளிய மக்க ளுக்கு மருத்துவ சேவை கிடைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இல்லையென்றால் வரும் 10ம் தேதி காலை கட்சியினர் மற்றும் பொது மக்களைத் திரட்டி பஸ் நிலையம் எதிரே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவது என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
கூட்டத்தில், மாவட்ட நிர்வாகிகள் சுரேஷ், செந்தில், ஆறுமுகம், மாவட்ட மகளிரணி துணை செயலாளர் இந்திரா, நகர நிர்வாகிகள் அண்ணாமலை, வீரவேல் உட்பட நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.
முகையூர் மேற்கு ஒன்றிய தலைவர் வெங்கடேசன் நன்றி கூறினார்.