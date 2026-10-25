தலைமை தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலகக் கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலகக் கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:59 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் சி.ஐ.டி.யூ., உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக கோரிக் கோரி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி கச்சேரி சாலையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, சி.ஐ.டி.யூ., ஒருங்கிணைப்பு குழு உறுப்பினர் சீனுவாசன் தலைமை தாங்கினார். ஒருங்கிணைப்பாளர் செந்தில், வீராசாமி, மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஸ்டாலின்மணி, ஏழுமலை, சுப்ரமணியன், ஏழுமை, அலுமேலு, ரீட்டா உட்பட பலர் பங்கேற்று பேசினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், சட்ட விரோத சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை ரத்து செய்ய வேண்டும். கால வரையரையை அடிப்படையாக கொண்டு திருத்தத்தை விரைவில் செய்திட வேண்டும்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் நியமன சட்டத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும். தேர்தல் ஆணையத்தின் தன்னாட்சி அந்தஸ்தை உறுதி செய்ய வேண்டும். தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
நிர்வாகிகள் தனலட்சுமி, சதிஷ்குமார், சிவக்குமார், டார்வின், பிரகாஷ்காரத், மோகன், பாஸ்கர், பழனி, வேலு உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.