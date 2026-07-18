﻿ டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 04:53 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் டெங்கு காய்ச்சல் நோய் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி மந்தைவெளியில் நடந்த விழிப்புணர்வு ஊர்வலத்தை நகராட்சி கமிஷனர் ரவிச்சந்திரன் தலைமை தாங்கி துவக்கி வைத்தார். துப்புரவு அலுவலர் ராமகிருஷ்ணன், வட்டார சுகாதார மேற்பார்வையாளர் ரவி, இளநிலை பூச்சிகள் வல்லுனர் சிட்டிபாபு ஆகியோர் டெங்கு காய்ச்சல் அறிகுறிகள், சிகிச்சை முறைகள், தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து எடுத்துரைத்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
நகராட்சி கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்கள், துாய்மை காவலர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்று மந்தைவெளியில் இருந்து கச்சிராயபாளையம் சாலையில் விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏந்தியபடி சென்றனர். இதில் நகராட்சி பணியாளர்கள் மகேஸ்வரி, சுகாதார ஆய்வாளர்கள் கவுதம், பாலமுருகன், கவியரசன், பாலா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.