நவீன வசதிகளுடன் பாரம்பரிய சிறப்புடன் திகழும் தேவி முருகன் திருமண மண்டபம்: உரிமையாளர் முருகன் பெருமிதம்
நவீன வசதிகளுடன் பாரம்பரிய சிறப்புடன் திகழும் தேவி முருகன் திருமண மண்டபம்: உரிமையாளர் முருகன் பெருமிதம்
UPDATED : அக் 16, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:26 PM
திருக்கோவிலுாரில் பிரம்மாண்டமான பார்க்கிங் மற்றும் ‘ஏசி’ வசதியுடன் கூடிய திருமண மண்டபம், தேவி முருகன் மஹால் உள்ளது என அதன் உரிமையாளரும், திருக்கோவிலுார் நகர மன்ற தலைவருமான முருகன் கூறினார்.
இது குறித்து மேலும் அவர் கூறியதாவது:
போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த திருக்கோவிலுாரில் திருமணம், நிச்சயதார்த்தம் உள்ளிட்ட சுப நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கு வசதியாக ஒரு திருமண மண்டபத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில், செவலை ரோட்டில், 87 ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில், தேவி முருகன் மஹால், தேவி முருகன் மினி ஹால், தேவி முருகன் ரெசிடென்சி என முற்றிலும் குளிர்சாதன வசதி பொருத்தப்பட்ட திருமணம் மண்டபம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப மிக விரைவாக சமையல் செய்யும் வகையில், நவீன முறையில் சமயல் கூடம். இதன் மூலம் ஒரே நேரத்தில் 7000 பேருக்கு உணவு சமைக்க முடியும். சைவம், அசைவத்திற்கு தனித்தனி சமையலறைகள், அதேபோல் போக்குவரத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத வகையில் 200க்கும் அதிகமான கார்கள், 2000க்கும் மேற்பட்ட பைக்குகளை நிறுத்துவதற்கு பார்க்கிங் வசதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
முதல் மாடியில் உள்ள விழா அரங்கிற்கு நேரடியாக கார் செல்லும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. திருமண அரங்கம் உணவகம் முற்றிலுமாக ஏ.சி., வசதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 20 தங்கும் நவீன அறைகள் ஏ.சி., வசதியுடன் இருப்பதால் விழாவிற்கு வரும் உறவினர்கள் திருமண மண்டப வளாகத்திற்குள்ளேயே தங்கலாம். தினசரி வாடகைக்கும் அறைகள் வழங்கப்படுகிறது. அத்துடன் சிறிய அளவில் காதணி விழா உள்ளிட்ட சுப நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கு வசதியாக மினி ஹாலும் உள்ளது.
குறிப்பாக விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலேயே மிகப்பெரிய, பிரம்மாண்டமான, அதிநவீன வசதிகள் கொண்ட திருமண மண்டபமாக இது இருக்கும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இருக்க முடியாது.
போக்குவரத்து இடையூறு இன்றி, ரம்யமான இயற்கை சூழலுடன், வாழ்வின் மறக்க முடியாத தருணங்களின் சாட்சிகளை பதிவு செய்ய அமைதியான சூழலில் அமைந்திருப்பதால் மனநிறைவுடன் விழாவை நடத்தி வாழ்வில் வளம் பெற சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.
இவ்வாறு முருகன் கூறினார்.