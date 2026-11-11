அதிகாரிகள் மேல் பெரிய மதிப்பு, மரியாதை உள்ளது டர்ட்டி பாலிடிக்ஸ் செய்வோர் அவதுாறு பரப்புகின்றனர்: த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., குற்றச்சாட்டு
அதிகாரிகள் மேல் பெரிய மதிப்பு, மரியாதை உள்ளது டர்ட்டி பாலிடிக்ஸ் செய்வோர் அவதுாறு பரப்புகின்றனர்: த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 10, 2026 06:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:01 PM
கள்ளக்குறிச்சி: டர்ட்டி பாலிடிக்ஸ் செய்பவர்கள் என்மீது அவதுாறுகளை பரப்புகின்றனர் என தி.மு.க., – அ.தி.மு.க.,வினர் மீது த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் பத்மஜாவிற்கு, த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷ் வாட்ஸ் அப் மூலமாக ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக தகவல் பரவி வருகிறது. கலெக்டருக்கு ஆபாச மெசேஜ் அனுப்பிய தொடர்பாக த.வெ.க., ஆட்சி மீதும், எம்.எல்.ஏ.,வுக்கு எதிராகவும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பலர் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இது தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் கள்ளக்குறிச்சி புதிய பஸ் நிலையத்தில் அருள் விக்னேஷ் எம்.எல்.ஏ., நேற்று ஆய்வு செய்து நிருபர்களிடம் கூறியதாவது; கள்ளக்குறிச்சி பஸ் நிலையம் எவ்வித அடிப்படை வசதியும் இன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தி.மு.க.,வினர் தங்களது சுயநலத்திற்காக ஊருக்கு வெளியே கொண்டு வந்து அமைத்துள்ளனர். இதில் பெரிய ஸ்கேம் நடந்துள்ளது. இதனை கண்டுபிடித்து முதல்வரிடம் தெரிவிப்பதற்காக அணுகியதை அறிந்து கொண்டு சமூக வலைதளம் மூலம் என்மீது அவதுாறுகளை பரப்பி வருகின்றனர்.
அதிகாரிகளின் மேல் எனக்கு பெரிய மதிப்பும் மரியாதையும் உள்ளது . அந்த மாதிரி எதையும் நான் செய்யவில்லை. ஏன் இது போன்ற வதந்திகளை பரப்புகின்றார்கள் என தெரியவில்லை. இது பற்றி சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை. கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் கலந்து கொள்வேன். நான் வெளியூரில் இருக்கும் போது, நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளததை வைத்து தவறான செய்தியை பரப்புகின்றனர். மாவட்டத்தில் த.வெ.க., சார்பில் வெற்றி பெற்ற ஒரே வேட்பாளர் நான்தான். இதனால் என் மீது வன்மம் அதிகமாக உள்ளதால், அவதுாறு பரப்பி வருகின்றனர்.
முதல்வர் ஜோசப் விஜயின் ஆட்சி நடக்கிறது. ஒருபோதும் நாங்கள் தவறுகள் செய்ய மாட்டோம். எங்களுடன் மக்கள் இருக்கின்றனர், மக்களுடன் நாங்கள் இருக்கின்றோம். தவறு செய்திருந்தால் என் மீது எந்த நடவடிக்கை எடுக்க எடுத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள தயார். ‘இக்னோர் த நெகட்டிவிட்டி’ என்ற முதல்வரின் பாலிசியை கடைபிடித்து வருகிறோம். தவறான செய்திகளுக்கு எப்படி பதில் கொடுப்பது.
இது போன்ற கேவலமான விஷயத்தை கையில் எடுத்து என் பெயரையும், கட்சி பெயரையும் கலங்கப்படுத்தும் வகையில் தி.மு.க.,வினர் உள்ளிட்ட மற்றும் பலர்(அ.தி.மு.க.,) பரப்பி வருகின்றனர். இதை முழு நேர வேலையாகவும் செய்கின்றனர். இதுபோன்ற வதந்திகளுக்கு நேரம் செலவிட முடியாது. என் மீது அவதுாறு பரப்புவர்கள் மீது புகார் தெரிவித்துள்ளேன்.
டர்ட்டி பாலிடிக்ஸ் பார்ட்டி என்றால் அது யார் என்று உங்களுக்கு தெரியும். எந்த அளவுக்கு கீழ்த்தரமாக செல்ல முடிமோ அந்தளவிற்கு கீழ்த்தரமான வேலையை செய்கின்றனர். நாங்கள் உண்மையாக இருந்து மக்கள் பணி செய்து வருகிறோம். தமிழகத்தில் முன்பு தி.மு.க., – அ.தி.மு.க., இரண்டு கட்சி என்று சொன்னார்கள். இப்ப நாங்க(த.வெ.க.,) வந்ததற்கு பிறகு எல்லா கட்சியும் எங்களுக்கு எதிர்க்கட்சி தான். இதுல யார் பின்னாடி இருக்காங்கன்னு முழு டீடைல் தெரியல, போலீஸ்கிட்ட சொல்லி இருக்கோம். கண்டிப்பா நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என தெரிவித்தார். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.