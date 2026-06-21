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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/﻿ பிச்சை எடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாற்றுத்திறனாளி வழக்கறிஞரால் பரபரப்பு

﻿ பிச்சை எடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாற்றுத்திறனாளி வழக்கறிஞரால் பரபரப்பு

﻿ பிச்சை எடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாற்றுத்திறனாளி வழக்கறிஞரால் பரபரப்பு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:04 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:04 AM

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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாக நுழைவு வாயிலில் மாற்று த்திறனாளி வழக்கறிஞர், கழுத்தில் பதாகையை தொங்கவிட்டு, கையில் தட்டேந்தி பிச்சை எடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.

​சங்கராபுரம் அடுத்த காட்டுவன்னஞ்சூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முனியன் மகன் பாண்டுரங்கன்,43; மாற்றுத்திறனாளி வழக்கறிஞர்.

இவர், நேற்று மதியம் 12 மணியளவில் கள்ளக்குறிச்சி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாக நுழைவு வாயிலில் அமர்ந்து, கழுத்தில் பதாகையை தொங்கவிட்டும், கையில் தட்டேந்தியும் பிச்சை எடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். கழுத்தில் இருந்த பதாகையில், நான் ஒரு ஏழை மாற்றுத்திறனாளி வழக்கறிஞர், என்னை அடித்து, என் வீட்டை உடைத்த நபர்கள் மீது சங்கராபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வழக்கு உள்ளது. வழக்கில் தொடர்புடைய நபர்களை கைது செய்ய போலீசாருக்கு லஞ்சம் தர பிச்சை போடவும் வழக்கறிஞர்களே என்ற வாசகம் எழுதப்பட்டிருந்தது.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாண்டுரங்கனுக்கும், சங்கராபுரம் அம்பேத்கர் நகர் பகுதியை சேர்ந்த மஞ்சுநாதன் மகன் சங்கர் என்பவருக்கும் இடம் தொடர்பாக பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், கடந்த 8ம் தேதி சங்கர் தரப்பினர் பாண்டுரங்கனின் வீட்டை இடித்து சேதப்படுத்தியுள்ளனர். இது தொடர்பாக பாண்டுரங்கன் அளித்த புகாரின் பேரில் சங்கர் உட்பட 11 பேர் மீது சங்கராபுரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.

இதில் யாரையும் கைது செய்யாத போலீசாரை கண்டித்து பாண்டுரங்கன் நுாதன முறை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். தொடர்ந்து, வழக்கறிஞர் சங்க நிர்வாகிகள் பேச்சு வார்த்தை நடத்தியதன் பேரில், பாண்டுரங்கன் போராட்டத்தை கைவிட்டு எழுந்து சென்றார்.

இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

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