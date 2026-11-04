வருவாய் கிராம ஊழியர் சங்க மாவட்ட மாநாடு

UPDATED : நவ 01, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:44 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் தமிழ்நாடு வருவாய் கிராம ஊழியர் சங்க 3வது மாவட்ட மாநாடு நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்த மாநாட்டிற்கு மாவட்ட தலைவர் செம்மலை தலைமை தாங்கினார். துணைத் தலைவர் வீரமுத்து முன்னிலை வகித்தார். இணைச் செயலாளர் பார்த்திபன் வரவேற்றார். செயலாளர் ரவிச்சந்திரன் அறிக்கை வாசித்தார்.
சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக மாநில தலைவர் திருமலைவாசன், அமைப்பு செயலாளர் பெருமாள், துணைத்தலைவர் லட்சுமணன் ஆகியோர் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், கிராம உதவியாளர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்குதல், ‘டி’ பிரிவு பட்டியலில் சேர்த்தல் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாநாடு நடந்தது.
முன்னதாக, சங்கத்தில் பல்வேறு பொறுப்புகளுக்கு புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். இதில், வட்ட தலைவர்கள் அண்ணாதுரை, அந்தோணிபிரபு பாலசுப்மணியன், கோபி, ராஜி, பாலகிருஷ்ணன், ஓய்வு பெற்ற ஊழியர் பெரியசாமி உட்பட நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.
மாவட்ட பொருளாளர் வில்லியம் சாந்தகுமார் நன்றி கூறினார்.