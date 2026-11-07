கள்ளக்குறிச்சியில் மாவட்ட அளவிலான கபடி போட்டி

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ADDED : நவ 04, 2026 04:15 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அம்மெச்சூர் கபடி கழகம் சார்பில் வரும் 18ம் தேதி கபடி போட்டி நடக்கிறது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அம்மெச்சூர் கபடி கழகம் சார்பில் வரும் 18ம் தேதி (புதன்கிழமை) மாலை 6 மணியளவில் கள்ளக்குறிச்சி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் கபடி போட்டி நடக்கிறது. இதில், 18 வயது மேற்பட்ட ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பங்கேற்கலாம். ஒரு அணியில் குறைந்த பட்சம் 10 பேரும், அதிகபட்சமாக 14 வீரர், வீராங்கணைகளும் இருக்கலாம். ஆண்கள் 85 கிலோ உடல் எடையும், பெண்கள் 75 கிலோ உடல் எடையும் இருப்பவர்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்ள முடியும். போட்டியில் கலந்துகொள்ள விருப்பமுள்ளவர்கள் கள்ளக்குறிச்சி பழைய பஸ்நிலையத்தில் 14வது எண் கொண்ட கடையில் தங்களது ஆதார் கார்டு, புகைப்படம் சமர்ப்பித்து ரூ.100 செலுத்தி முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இது தொடர்பான கூடுதல் விபரங்களை 80123 48888, 97880 29991, 88255 58132 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டறியலாம்.