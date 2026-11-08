தீபாவளி விற்பனை 'டல்' :வியாபாரிகள் கவலை

UPDATED : நவ 07, 2026 11:03 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:36 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் எதிர்பார்த்த அளவு தீபாவளி பண்டிகை விற்பனை இல்லாததால் வியாபாரிகள் கவலையடைந்தனர்.
தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட்டத்தை பொதுமக்கள் புதிய ஆடைகள் மற்றும் பட்டாசுகளை வாங்கியும், சிலர் தங்க, வெள்ளி நகைகளை வாங்கியும் மகிழ்வர்.
தீபாவளி பண்டிகையை நம்பி நடுத்தர மற்றும் சிறு, குறு வியாபாரிகள் மொத்தமாக ஆடைகளை வாங்கி சாலையோரமாக தற்காலிக கடை அமைத்து மலிவு விலையில் விற்பனை செய்வது வழக்கம்.
அதேபோல், பெரிய அளவிலான துணி கடைகள் மற்றும் பட்டாசு கடைகளில் லட்ச கணக்கில் முதலீடு செய்து புதிய பொருட்களை வாங்குவர்.
தற்போது போதிய மழையில்லாததால் பயிர் செய்ய முடியாமல் விவசாயிகள் சிரமத்தில் உள்ளனர். மேலும், அரிசி, காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் மட்டுமின்றி பட்டாசுக்கள் விலையும் உயர்ந்துள்ளதால் நடுத்தர மக்களுக்கு பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது.
மக்களிடம் பணப்புழுக்கம் குறைந்துள்ளது. இதுபோன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தீபாவளி பண்டிகை விற்பனை எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை என பெரும்பாலான கடைக்காரர்கள் புலம்புகின்றனர்.
குறிப்பாக, கிராமப்புற மக்கள் தங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள பகுதிகளில் பட்டாசு, புதிய ஆடைகள் வாங்குவதை தவிர்த்து அரசு பஸ்களில் நகர்ப்புறங்களுக்கு படையெடுக்கின்றனர். இதனால், கிராமப்புற மக்களை நம்பி முதலீடு செய்தவர்களின் நிலை கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
பண்டிகை கால விற்பனையில் மாவட்ட சேர்மன், ஒன்றிய சேர்மன், ஊராட்சி தலைவர் உள்ளிட்ட உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பங்களிப்பு அதிகளவு இருக்கும். ஏனெனில், கவுன்சிலர்கள், வார்டு உறுப்பினர்கள், கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கு இனிப்பு, கார வகைகள், பட்டாசு பெட்டிகள், புதிய ஆடைகளை பரிசாக வழங்குவர்.
தற்போது உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்ததால் பட்டாசு மற்றும் பலகார விற்பனையில் பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்த முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.
மேலும், பட்டாசு விற்பனையை பொறுத்தவரை வாங்குபவர்களை விட, விற்பனை செய்வர்கள் அதிகரித்துள்ளனர். ஏதேனும் ஒரு வகையில் சிவகாசியில் இருப்பவர்களை தொடர்பு கொண்டு சிறிய முதலீட்டில் பட்டாசுகளை வாங்கி, தங்களுக்கு தெரிந்தவர்களை தொடர்பு கொண்டு விற்பனை செய்கின்றனர். அதேபோல், பட்டாசுகளை வெடிப்பதில் சிறுவர்களுக்கு ஆர்வம் குறைந்துள்ளது. எதிர்பார்த்த அளவு விற்பனையில்லாததால் நடப்பாண்டு தீபாவளி பண்டிகை பெரும்பாலான வியாபாரிகளுக்கு வெடிக்காத பட்டாசாக மாறியுள்ளது.