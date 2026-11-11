மருத்துவமனையை திறக்காவிட்டால் டிசம்பர், 10ம் தேதி மறியல் போராட்டம்: தே.மு.தி.க., மாவட்டச் செயலாளர் அறிவிப்பு
மருத்துவமனையை திறக்காவிட்டால் டிசம்பர், 10ம் தேதி மறியல் போராட்டம்: தே.மு.தி.க., மாவட்டச் செயலாளர் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:25 PM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அரசு மருத்துவமனையை உடனடியாக திறக்கவில்லை என்றால் அடுத்த மாதம் 10ஆம் தேதி மறியல் போராட்டம் நடத்தப்படும் என தே.மு.தி.க., மாவட்டச் செயலாளர் வெங்கடேசன் அறிவித்துள்ளார்.
திருக்கோவிலுார் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையை திறக்க வலியுறுத்தி, தே.மு.தி.க., சார்பில் நடந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளர் வெங்கடேசன் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது.
திருக்கோவிலூர் மருத்துவமனைக்கு தினசரி 1500 க் கும் மேற்பட்ட புறநோயாளிகள் வருகின்றனர். அவர்களின் நலனுக்காக நான் எம்.எல்.ஏ., வாக இருந்தபோது எனது சொந்த செலவில் ஜெனரேட்டர் வாங்கி கொடுத்தேன். நாங்கள் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்லை, மக்களுக்காக உதவ எங்கள் உயிரை தவிர உடைமைகள் அத்தனையும் இழக்க தயாராக இருக்கிறோம்.
மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தி தற்போது கட்டிடம் கட்டி முடித்தாகிவிட்டது. ஏன் இன்னும் திறக்கவில்லை.
மருத்துவமனையை உடனடியாக திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் அடுத்த மாதம் 10ம் தேதி என் தலைமையில் பொதுமக்களை திரட்டி சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்படும். .
பண்டிகை காலங்களில் கொலை நடப்பது வழக்கமானது தான் என்று கூறுகிறார் அமைச்சர் ராஜ்மோகன். இவர் வீட்டில் கொலை நடந்தால் இப்படித்தான் சொல்வாரா? 13 கொலைகள் நடக்கிறது. இதனை சாதாரணமாக சொல்கிறார் எனப் பேசினார்.