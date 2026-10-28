தகராறின் போது காரை இயக்கியதில் தி.மு.க., கிளைச் செயலாளர் பலி: திருக்கோவிலுார் அருகே போலீஸ் விசாரணை
தகராறின் போது காரை இயக்கியதில் தி.மு.க., கிளைச் செயலாளர் பலி: திருக்கோவிலுார் அருகே போலீஸ் விசாரணை
UPDATED : அக் 28, 2026 08:25 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:25 PM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அடுத்த ஜி.அரியூரில் காதல் திருமணம் தொடர்பான மோதலில் காரை வேகமாக இயக்கியதில் தி.மு.க., கிளைச் செயலாளர் சிக்கி இறந்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலுார் அடுத்த ஜி.அரியூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அய்யனார் மகன் மணிராஜ், 24; இவர் காடியார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பழனி மகள் பவ்யா, 20; என்பவரை காதலித்து வந்தார்.
பவ்யா குடும்பத்தினர் பெங்களூரு அருகே உள்ள தும்கூரில் கூலி வேலை செய்து வந்தனர்.
கடந்த 24ம் தேதி பவ்யாவை தும்கூரில் இருந்து அழைத்து வந்த மணிராஜ், கோளப்பாறை முருகன் கோவிலில் திருமணம் செய்து கொண்டார். இதனால் பெண் வீட்டார் கோபமடைந்தனர்.
நேற்று முன்தினம் பவ்யாவின் பெற்றோர்கள் மணிராஜ் வீட்டிற்கு சென்று தகராறு செய்து வீட்டில் இருந்த பொருட்களை சேதப்படுத்தினர்.
இது தொடர்பாக நேற்று பிற்பகல் 3:00 மணியளவில் பவ்யாவின் அண்ணன் சத்தியமூர்த்தி, 29; மீண்டும் தனது நண்பர்கள் மூன்று பேருடன் காரில் மணிராஜின் வீட்டிற்குச் சென்று பிரச்சனை செய்துள்ளார். இதனால், அப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒன்று கூடினர்.
இதனால் சத்தியமூர்த்தி தனது நண்பர்களுடன் காரில் ஏறி அங்கிருந்து வேகமாக காரை எடுத்த போது, பைக்கில் அவ்வழியாகச் சென்ற தி.மு.க., கிளைச் செயலாளர் ராஜேஷ் மீது கார் மோதியது.
காரை நிறுத்தாமல் வேகமாக ஓட்டியதால் ராஜேஷ் பல மீட்டர் துாரத்திற்கு இழுத்துச் சென்றது.
இதனால், ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் காரை மடக்கி நிறுத்தி ராஜேைஷ படுகாயங்களுடன் மீட்டு, சத்தியமூர்த்தி மற்றும்அவருடன் வந்தவர்களை தாக்கி காரை சேதப்படுத்தினர்.
இதற்கிடையே காயமடைந்த ராஜேஷ் திருக்கோவிலுார் அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லும் வழியில் இறந்தார்.
தகவல் அறிந்த இன்ஸ்பெக்டர் அன்பழகன் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று சத்தியமூர்த்தி மற்றும் அவரது நண்பரையும் மீட்டு முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
காதல் திருமண தகராறில் தொடர்பில்லாத ஒருவர் இறந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், அப்பகுதியில் அசம்பாவிதங்கள் நிகழாமல் இருக்க ஜி.அரியூரில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.