சமூக வலைதளங்களில் நேரத்தை செலவிட வேண்டாம்: மாணவர்களுக்கு கலெக்டர் அட்வைஸ்
சமூக வலைதளங்களில் நேரத்தை செலவிட வேண்டாம்: மாணவர்களுக்கு கலெக்டர் அட்வைஸ்
UPDATED : அக் 24, 2026 05:38 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:36 PM
கள்ளக்குறிச்சி: சமூக வலைதளங்களில் நேரம் செலவிடுவதைக் குறைத்து படிப்பதற்கு அதிக நேரம் செலவிட வேண்டும்’ என கலெக்டர் பேசினார்.
கள்ளக்குறிச்சி அரசு மாதிரி மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் சிறப்பு நீட் பயிற்சி முகாமில் மாணவர், பெற்றோர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கலெக்டர் பத்மஜா தலைமை தாங்கி பேசுகையில், ‘மாணவர்களின் கல்வி முன்னேற்றம் குறித்து பெற்றோர்கள் அதிகளவில் அறிவுரை வழங்க வேண்டும். மாணவர்கள் அனைவரும் சொந்தமாக முடிவெடுக்கும் திறமையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
தொடர்ந்து சிறப்பு நீட் பயிற்சியில் மாணவர்கள் அனைவரும் விடுமுறை எடுக்காமல் வகுப்புகளுக்கு வரவண்டும். படிப்பதோடு நிறுத்திவிடாமல், அனைவரும் மாதிரி தேர்வுகளை எழுதி அதிக மதிப்பெண் பெற வேண்டும். சமூக வலைதளங்களில் நேரம் செலவிடுவதைக் குறைத்து படிப்பதற்கு அதிக நேரம் செலவிட வேண்டும். இதுவரை நடந்த தேர்வுகளின் கேள்வித்தாள்களை அதிகமுறை படித்து தேர்ச்சி பெற வேண்டும்’ என்றார்.
நிகழ்ச்சியில் சி.இ.ஓ., கார்த்திகா, பெற்றோர்கள் பங்கேற்றனர்.