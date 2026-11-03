உலர்களமாக பயன்படுத்தப்படும் சாலைகள் விபத்து அபாயத்தால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
உலர்களமாக பயன்படுத்தப்படும் சாலைகள் விபத்து அபாயத்தால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
UPDATED : அக் 31, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:16 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில், தேசிய மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் உலர்களாக பயன்படுத்துவதால் விபத்து அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகள் கரும்பு, நெல், சோளம், எள், உளுந்து, வேர்க்கடலை உட்பட பல்வேறு வகையான பயிர்களை சாகுபடி செய்கின்றனர்.
இதில் சோளம், எள், உளுந்து உள்ளிட்ட பயிர்களை அறுவடை செய்த பிறகு பயிரை உலர்த்த வேண்டும். இதற்காக அரசு சார்பில் பல்வேறு கிராமங்களில் தானிய உலர்களம் கட்டித்தரப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும் அவை போதுமானதாக இல்லை. குறிப்பாக, கிராமங்களில் ஒதுக்குப்புறமான இடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள உலர்களம் பயன்படுத்த முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. அவை மது அருந்தும் இடமாக மாறியுள்ளது.
இதனால் விவசாயிகள் அறுவடை செய்த பயிர்களை வாகன போக்குவரத்து மிகுதியான தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம் கொட்டி உலர வைக்கின்றனர்.
சாலையின் ஒரு பகுதி முழுவதும் பயிர்கள் உலர வைக்கப்படுவதால் அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் எதிர்ப்புற திசையில் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. மேலும், மாலை நேரத்தில் தானியங்களை குவியலாக்கி கருப்பு நிற படுதாவால் மூடி, சுற்றிலும் கல் வைக்கின்றனர். மின்விளக்குகள் இல்லாத கும்மிருட்டான பகுதியில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு கருப்பு நிற படுதா தெரிவதில்லை. இதனால் பைக்கில் செல்பவர்கள் தானியங்களில் மோதி, கீழே விழுந்து காயமடைவது தொடர்கதையாக உள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த உலகங்காத்தான், மாடூர், தச்சூர் உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம் அறுவடை செய்த எள், மக்காசோளம் ஆகிய பயிர்கள் உலர வைக்கப்படுகிறது. அதேபோல், கிராமப் பகுதிகளுக்கு செல்லும் நெடுஞ்சாலையையும் பல்வேறு இடங்கள் உலர்களாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதனால் அவ்வப்போது விபத்து அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே சாலைகளை உலர்களாக பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதேபோல் விவசாயிகளின் தேவைகள் மற்றும் வசதிகளுக்கேற்ப கிராமப் புறங்களில் உலர்களம் அமைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.