ஓட்டுநர் தொழிற் சங்க கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

UPDATED : அக் 31, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:10 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் மாவட்ட உரிமைக் குரல் ஓட்டுநர் தொழிற் சங்க சிறப்பு கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த நல்லாத்துார் மாரியம்மன் கோயில் வளாகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, மாவட்ட செயலாளர் இளையராஜா தலைமை தாங்கினார். பொருளாளர் செந்தில்குமார், துணைச் செயலாளர் சதீஷ்குமார், எழிலரசன் முன்னிலை வகித்தார். துணைச் செயலாளர் சக்திவேல் வரவேற்றார். சிறப்பு அழைப்பாளர் மாநில தலைவர் சுரேந்தர் பேசினார்.
கூட்டத்தில், சங்கத்திற்கு புதிய நிர்வாகிகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். 2027ம் ஆண்டுக்கான சங்கத்தின் பணிகளை பகுதி செயலாளர், துணைச் செயலாளர் பிரித்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைறேவ்றப்பட்டன,.
தொழிற்சங்க பகுதி செயலாளர்கள் ஜான் பீட்டர், தமிழரசன், ராஜசேகர், தலைமை நிலையச் செயலாளர் ரவிச்சந்திரன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர் அன்பரசு, மாவட்ட ஆலோசகர் ரஞ்சித் ஆகியோர் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தனர்.
மாவட்ட ஆலோசகர் பாஸ்கரன் நன்றி கூறினார்.